Les commerçants soutiennent Ford alors qu’il doublera son offre de véhicules électriques

« L’annonce de la Ford F-150 électrique était massive, mais je pense que la Mustang Mach-E est également la voiture de muscle propre par excellence », a déclaré Sanchez. « Vous devez penser qu’ils ont beaucoup d’élan dans cette course. »

Les bénéfices et les revenus de Ford au premier trimestre ont largement dépassé les estimations de Wall Street malgré une pénurie de puces continue qui, selon la société, aurait probablement son pire impact au deuxième trimestre de cette année.

«Les ventes de Ford sont en plein essor», a déclaré Gina Sanchez, fondatrice et PDG de Chantico Global et stratège en chef du marché chez Lido Advisors, à «Trading Nation» de CNBC.

Plus tôt cette année, GM a déclaré qu’il espérait passer au tout électrique d’ici 2035. Son stock sous-performant jusqu’à présent celui de Ford ce mois-ci, ce trimestre et cette année.

Les investisseurs pourraient à nouveau se poser cette question après l’annonce mercredi par Ford de son intention de porter ses investissements dans les véhicules électriques à 30 milliards de dollars et de cibler 40% de ventes de véhicules électriques d’ici 2030.

À plus long terme, cependant, Ford se prépare à une hausse significative, a déclaré Maley.

« Il y a eu une belle série de hauts et de bas plus élevés avec un nouveau plus haut juste au cours de la semaine dernière », a-t-il déclaré.

« Non seulement cela, mais le titre a nettement dépassé sa ligne de tendance à très long terme. Cette ligne de tendance remonte à la fin des années 1990, c’est donc vraiment un signe haussier sur le long terme », at-il mentionné. « Bien que les deux graphiques semblent plutôt bons, je pense que Ford est certainement celui qui semble le mieux sur une base intermédiaire et à long terme. »

Les actions de GM ont clôturé un peu plus de 2% mercredi. Ce stock est en hausse de près de 39% cette année.

