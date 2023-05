Les commerçants sont optimistes quant à l’accord sur le plafond de la dette ; stratège dit que c’est une opportunité

Il a qualifié la suspension du plafond de la dette jusqu’en 2025 de « bonne décision » et a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’elle ne soit retardée que d’un an.

« Je pense qu’il est pratiquement certain qu’il sera adopté », a déclaré Jeremy Siegal, professeur de finance à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie. Il a dit qu’il avait « très peu de doute qu’ils n’allaient pas parvenir à un accord… ce sera un fait accompli et a voté positivement mercredi ».

Par ailleurs, Siegal a souligné que les contrats à terme américains indiquaient de légers gains, et a déclaré que c’était parce qu’un accord probable « dissipe un peu d’incertitude ».

Cependant, la principale inquiétude à venir pour les investisseurs sera le « énorme resserrement » que la Réserve fédérale a effectué, a averti Siegal.

« Les problèmes bancaires, qui ne conduiront pas à une crise des dépôts bancaires mais à un resserrement des normes de prêt, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Et je suis préoccupé par le second semestre et peut-être que ce que nous pourrions voir est maintenant se concentre sur ces problèmes. »