Les commerçants se disent si l’action Disney est un achat

« Ce serait un bon domaine pour chercher à posséder ce stock, environ 10% de moins, et s’il y a une liquidation plus large sur le marché, vous le trouverez là-bas », a déclaré Baruch.

«Cela me dit qu’il y a un meilleur endroit pour être acheteur ici», a déclaré Baruch. « Le trading de Disney en dessous de la moyenne mobile de 50 jours, et je pense que ce que vous attendriez, c’est un retour, disons, dans la zone de 160 $. »

Disney a bondi de plus de 86% par rapport à son plus bas niveau de 52 semaines en mai dernier. Son rallye a ralenti cette année – l’action a augmenté de près de 2% en 2021, bien en dessous du gain de 11% du S&P 500.

« Dans l’ensemble, j’aime beaucoup la société et je pense que le streaming à long terme est très attractif au sein de cette société, et cela en fait un bon titre à regarder à long terme », a déclaré mardi Bill Baruch, président de Blue Line Capital. « Mais, je pense que ce mouvement que nous avons vu ici qui est venu de novembre avec la réouverture du commerce au premier trimestre commence à devenir un peu épuisé. »

Nancy Tengler, directrice des investissements chez Laffer Tengler Investments, attend également une meilleure opportunité d’ajouter à Disney.

« Je pense que vous le tenez ici », a déclaré Tengler lors de la même interview. « Une grande partie des bonnes nouvelles est prise en compte. »

Tengler, qui était optimiste à propos de Disney l’été dernier, se tourne vers le rapport sur les résultats de la société le 13 mai pour une image plus claire du prochain mouvement de l’action.

« Nous allons examiner quelles sont les directives concernant la réouverture des parcs, car les parcs représentent 40% des revenus. Nous allons également écouter ce que la société a à dire sur ESPN et la télévision en général », a déclaré Tengler.

«Attendez les revenus», dit-elle. « Nous avons vu des bénéfices solides et des prévisions se traduire par une vente d’actions. Vous obtiendrez peut-être un meilleur point d’entrée, et si ce n’est pas le cas, attendez un peu plus longtemps, car nous aurons une correction à un moment donné, et cela supprimera à peu près tout. «

Selon les estimations de FactSet, Disney devrait enregistrer un bénéfice de 27 cents par action au cours de son trimestre clos en mars, contre 60 cents par action un an plus tôt. Les revenus devraient chuter de 12% à 15,8 milliards de dollars.

Divulgation: Laffer Tengler Investments détient Disney.

Avertissement