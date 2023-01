Les commerçants qui parient contre les actions ont fait un massacre en 2022, les vendeurs à découvert ayant rapporté 300 milliards de dollars

Les traders qui ont vendu à découvert des actions ont gagné gros en 2022, selon S3 Partners.

Les actions vendues à découvert ont enregistré un rendement de 30,8 % en 2022, a déclaré Ihor Dusaniwsky, directeur général de l’analyse prédictive de la société. Cela signifie que les vendeurs à découvert ont surperformé l’ensemble du marché, qui a subi ses plus grosses pertes depuis 2008. Moyenne industrielle Dow Jones , S&P 500 et Composé Nasdaq perdu respectivement 8,8 %, 19,4 % et 33,1 % l’an dernier.

Les vendeurs à découvert américains ont totalisé 300 milliards de dollars de bénéfices à la valeur du marché sur des intérêts courts moyens de 973 milliards de dollars, a écrit Dusaniwsky.

Mais même avec l’énorme victoire de 2022, les vendeurs à découvert sont toujours à la traîne dans l’histoire récente. Au cours des cinq dernières années, le rendement annuel moyen des vendeurs à découvert a été une perte de 4,4 %, tandis que le Dow Jones a gagné 6,8 %, le S&P 500 a augmenté de 9,3 % et le Nasdaq a grimpé de 12,5 %.