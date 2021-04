Il dit que la configuration technique semble également solide pour l’ETF. Son rallye a commencé à s’essouffler en janvier après une forte remontée des plus bas de mars 2020. O’Hara dit qu’il bénéficie d’un soutien solide à 21 $ et que les perspectives à court terme le préparent à une poussée au-dessus de 27 $. Il a fermé jeudi juste au-dessus de 24 $.

Les actifs ESG – ceux axés sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance – ont un avantage cette année. Le MSCI ESG ETF (SUSA), qui suit les entreprises ESG, est en hausse de 11% en 2021. Le S&P 500 plus large, en comparaison, a augmenté de 10%.

« C’est au premier plan de l’esprit de tout le monde. Les gens y sont plus concentrés qu’ils ne l’ont jamais été », a déclaré Bapis jeudi. «Et l’investissement ESG attire non seulement les personnes âgées et les investisseurs, mais il attire aussi vraiment la prochaine génération d’investisseurs, et c’est pourquoi nous pensons qu’il est là pour rester. C’est un élément important d’une allocation de portefeuille.

Bapis a identifié deux actions qui ne sont pas immédiatement reconnues comme des jeux environnementaux – Verizon et Microsoft. Verizon a été le fer de lance d’initiatives telles que la plantation de plus de 20 millions d’arbres d’ici 2030 et le ciblage d’émissions nettes nulles dans ses opérations d’ici 2035. Microsoft vise également la neutralité carbone dans le même laps de temps.

« Verizon, du point de vue de l’évaluation, est très bon marché. Il y a un dividende qui rapporte 4% plus dans un environnement où le rendement est difficile à obtenir … Et puis vous avez Microsoft, qui domine simplement le marché, et c’est plus un jeu dynamique. Ils ont roulé le long, ils dominent leur espace, et je pense qu’ils continueront à le faire », a déclaré Bapis.

Microsoft est en hausse de près de 16% en 2021. Verizon a chuté de plus de 2%.

Divulgation: Michael Bapis et Vios Advisors détiennent des actions de Microsoft. Vios détient des actions de Verizon.

