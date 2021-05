Les commerçants choisissent deux actions saisonnières à acheter

L’économie rouvre, l’activité des consommateurs augmente et les Américains commencent leur voyage d’été ce week-end du Memorial Day.

« Trading Nation » de CNBC a demandé à ses commerçants deux de leurs meilleurs choix d’été à regarder après le long week-end.

« Mon choix est le guichet unique pour le plaisir du Memorial Day. Où d’autre pouvez-vous obtenir des serviettes de plage, de la crème solaire en vrac et de la viande à griller et des caisses d’alcool autres que Costco? » Nancy Tengler, stratège en chef des investissements chez Laffer Tengler Investments, a déclaré vendredi.

Costco a à peine bougé cette année – n’augmentant que de 0,4%, par rapport au gain de 45% pour le FNB de détail XRT. La société a annoncé ses résultats la semaine dernière.

« Nous aimons le rapport sur les bénéfices. L’action s’est vendue en raison de préoccupations concernant les marges, mais les ventes nettes pour le trimestre ont augmenté de 22%, le commerce électronique a augmenté de 41% contre 37% pour Walmart et contre 66% il y a un an. La taille moyenne des transactions est de en hausse, les ventes de membres sont excellentes », a déclaré Tengler.

Pourtant, la menace de l’inflation est une inquiétude pour Tengler en ce qui concerne ce titre et elle avertit les investisseurs de rester prudents.

« La société a parlé d’inflation dans à peu près tous les aspects de son activité, ce qui a comprimé les marges, donc je ne serais pas très pressé mais j’y plongerais les pieds », a déclaré Tengler. « C’est attrayant sur notre tableau d’évaluation et ce sera un avantage pour les consommateurs qui sortent et dépensent de l’argent comme ils l’ont fait, mais vraiment pour le genre de choses que nous apprécions en été comme la plage et les barbecues. »

Craig Johnson, technicien en chef du marché chez Piper Sandler, parie cet été sur la société brassicole Molson Coors.

« Il s’agit d’une action qui renverse une tendance baissière pluriannuelle remontant à 2016 et il semble qu’un gros creux se prépare. Et de notre point de vue, une clôture au-dessus de 60 $ suggère techniquement qu’une autre jambe plus élevée commence à se dérouler », a déclaré Johnson au cours le même entretien.