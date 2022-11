Les commentateurs de la Coupe du monde pour les diffusions mondiales révélés

Les commentateurs de la Coupe du monde varient, certains étant responsables du flux mondial et d’autres desservant des chaînes et des stations spécifiques. Quoi qu’il en soit, les commentateurs peuvent faire une grande différence avec l’expérience des téléspectateurs à la télévision. Nous préférons tous certaines personnalités à l’intérieur du stand. Certains fans de football peuvent même couper le son de la télévision lorsqu’ils regardent nos équipes préférées jouer à cause de certains commentateurs qui travaillent sur les matchs.

Alors que la Coupe du monde 2022 est sur le point de commencer, les commentateurs travaillant sur le flux mondial ont finalement été annoncés. Bien que certaines sociétés de diffusion utiliseront leur propre talent, certaines choisiront d’utiliser le flux mondial.

Les analystes travaillant sur le flux mondial seront composés de 12 personnes au total travaillant en duo. Les six groupes sont : Pierre Drury et Alan Smith, Jean Roder et Casey Stoney, David Stowell et Lucy Ward, Daniel Mann et Andy Townsend, Simon Brotherton et Matt Hollandeet Kévin Keatings et Efan Ekoku.

Ici aux États-Unis, FOX Sports détient actuellement les droits en anglais pour la prochaine Coupe du monde. La liste de commentateurs susmentionnée ne travaillera pas sur les jeux sur FOX. Au lieu de cela, la société de radiodiffusion américaine utilisera ses propres talents à l’antenne.

FOX n’utilise pas les commentateurs du flux mondial de la Coupe du monde

Les couples de FOX pour la prochaine Coupe du monde incluent John Strong et Stu Holden, JP Dellacamera et Cobi Jones, Derek Rae et Aly Wagner, Warren Barton et Jacqui Oatley, et Ian Darke et Landon Donovan.

Alors que FOX utilisera ses propres commentateurs ici aux États-Unis, les radiodiffuseurs au Canada utiliseront le flux mondial. Cela signifie que les fans de football du pays voisin au nord peuvent dépenser pour entendre la liste mentionnée précédemment des analystes du flux mondial. D’autres pays du monde utiliseront également le flux mondial.

La Coupe du monde 2022 au Qatar doit débuter le dimanche 20 novembre à Al Khor. Les hôtes du Qatar affronteront l’Équateur dans un match du groupe A pour commencer le tournoi. L’équipe nationale masculine des États-Unis affronte le Pays de Galles lors de son match d’ouverture de la compétition. Ce match est prévu le lundi 21 novembre à Al Rayyan.

PHOTO : IMAGO / NurPhoto