Les commentateurs de la Coupe du monde féminine de FOX pour la WWC 2023

FOX Sports a révélé les commentateurs de la Coupe du monde féminine 2023 pour leur couverture de diffusion à venir en juillet.

De nombreux noms familiers aux fans de football américains complètent l’équipe de diffusion FOX. Les droits de la Coupe du monde féminine de FOX expirant après ce tournoi, 2023 pourrait être le dernier hourra du réseau avec le plus grand événement de football féminin. Et voici la liste complète des personnalités qui vous apporteront l’action :

Analystes de studio

L’équipe du studio pour FOX est dirigée par l’ancien capitaine de l’USWNT et double vainqueur de la Coupe du monde Carli Lloyd, le membre du Temple de la renommée du football américain Alexi Lalas, la triple médaillée d’or olympique et championne de la Coupe du monde 2015 Heather O-Reilly, et l’ancien membre de l’USMNT Stu Holden. De plus, la directrice générale actuelle de Portland Thorns (et 5 fois vétéran de la Coupe du monde avec le Canada) Karina LeBlanc, la double gagnante de la Coupe du monde Ariane Hingst et l’ancienne capitaine australienne Kate Gill complètent l’équipe du studio.

JEU PAR JEU

Le pilier américain de la télévision de football, JP Dellacamera, dirige l’équipe play-by-play. JP sera rejoint sur le stand par les diffuseurs vétérans Jacqui Oatley, John Strong, Jenn Hildreth et Kate Scott.

Regardez la Coupe du monde féminine sur Fubo

Notre choix : Comprend : Premier League, Liga MX, Ligue 1, + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

ANALYSTES DE MATCH

En complément des voix play-by-play, les anciens membres de l’USWNT Aly Wagner, Lori Lindsey et Danielle Slaton. Kyndra de St. Aubin et Warren Barton complètent la formation des analystes de match.

HÔTES, CORRESPONDANTS ET SPÉCIALISTES DES RÈGLES

Rob Stone est de retour en tant qu’hôte principal du studio pour la couverture de FOX. Jenny Taft sera intégrée aux États-Unis, après les doubles champions en titre en tant que « USWNT Insider ». De plus, Tom Rinaldi, lauréat d’un Emmy Award, couvrira sa première Coupe du monde féminine en tant que correspondant de long métrage. Chris Fallica se joint en tant qu’expert en paris, et le Dr Joe Machnik et Mark Clattenburg serviront d’analystes des règles (pour ces inévitables appels controversés).

Et voilà, vos commentateurs de la Coupe du monde féminine de 2023.