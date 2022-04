Les commentaires YouTube ont un gros problème de spam

Notre chaîne YouTube a récemment franchi une nouvelle étape : 1,5 million d’abonnés et plus de 325 millions de vues au total. C’est seulement deux ans après que nous ayons atteint 1 million d’abonnés et nous sommes éternellement reconnaissants de votre soutien continu au cours des 15 dernières années de création de vidéos YouTube. Nous sommes toujours ouverts aux nouvelles idées et apprécions notre communauté et sa contribution. Vos commentaires sur nos vidéos sont une excellente forme de rétroaction – nous pouvons dire ce que vous avez aimé et ce qui pourrait être amélioré pour de futurs projets et nous essayons d’en lire autant que possible.







1,5 million d’abonnés et ça continue

YouTube est la plus grande plate-forme vidéo et, comme tous les grands sites de médias sociaux, elle a ses problèmes. Les commentaires YouTube sous nos propres vidéos sont remplis de spammeurs prétendant être nous et utilisant notre logo et notre image pour leur propre bénéfice personnel. Ces individus essaient d’arnaquer les gens via Telegram et WhatsApp en mentant que vous avez gagné un prix de notre part et en vous demandant de couvrir des dépenses telles que les frais d’expédition.







Un des nombreux commentaires indésirables

Une petite arnaque évidente, bien que nous ayons l’impression que YouTube ne prend pas les choses suffisamment au sérieux et c’est pourquoi nous activons une option de filtrage des commentaires durs sur les vidéos de notre chaîne. Les outils de modération YouTube actuels concernant les commentaires de spam sont assez obsolètes et nous obligent à examiner chaque commentaire de spam individuellement.

Le problème n’est pas propre à notre chaîne : il est répandu sur l’ensemble de la plate-forme et affecte de nombreux créateurs et célébrités. MKBHD a réalisé une excellente vidéo sur le sujet que vous pouvez consulter ici.































Divers commentaires de spam

Ces escrocs créent plusieurs comptes avec notre nom et notre image. Ils sont libres de commenter autant de vidéos qu’ils le peuvent physiquement simplement parce que le système de YouTube n’a pas de limiteur de taux de commentaires. Un peu comme l’histoire du Hydre de Lerne – vous coupez une tête et deux autres apparaissent, les spammeurs de commentaires peuvent continuer à créer de nouveaux comptes avec notre nom après avoir été signalés et bannis.

Pour résumer la situation, le système de modération des commentaires de spam de YouTube n’est pas à la hauteur et le nouveau système de filtrage des commentaires plus agressif ciblera les commentaires de spam qui peuvent signaler certains de vos commentaires authentiques dans le processus. Nous sommes désolés si vous rencontrez des problèmes pour exprimer votre opinion sur notre page YouTube et ne pouvons qu’espérer que YouTube accordera plus d’attention au problème en question.