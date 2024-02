Les commentaires transgenres du candidat au poste de gouverneur de Caroline du Nord, Mark Robinson, suscitent une réaction violente du GOP

Deux candidats républicains à la course au poste de gouverneur de Caroline du Nord ont condamné lundi le favori pour ses commentaires sur les personnes transgenres utilisant les toilettes.

Le lieutenant-gouverneur Mark Robinson, qui est le principal candidat républicain avant la primaire de l’État pour le poste de gouverneur le 5 mars, a laissé entendre lors d’un événement de campagne ce mois-ci que les femmes transgenres devraient être arrêtées si elles utilisent les toilettes pour femmes.

« Nous allons défendre les femmes dans cet État », a-t-il déclaré dans un communiqué. discours lors d’un arrêt de campagne à Cary. “Cela signifie que si vous êtes un homme le vendredi soir et que tout d’un coup le samedi, vous vous sentez comme une femme et que vous voulez aller aux toilettes pour femmes du centre commercial, vous serez arrêté – ou quoi que nous devions faire pour y parvenir. toi.”

Le lieutenant-gouverneur de Caroline du Nord, Mark Robinson, candidat républicain au poste de gouverneur, lors d’un rassemblement à Roxboro le 26 janvier. Chris Seward / Dossier AP

Lors d’un événement à Greenville, Robinson a dit que les gens Les personnes « confuses » quant à leur sexe devraient « trouver un coin dehors pour aller » aux toilettes.

“Nous ne détruisons pas la société à cause de cela”, a-t-il ajouté, sept ans après que la Caroline du Nord a abrogé en partie le HB 2, également connu sous le nom de “projet de loi sur les toilettes”, qui interdisait aux personnes transgenres d’utiliser les toilettes et les vestiaires correspondant à leur sexe. identités dans la plupart des espaces publics. Le projet de loi a suscité des critiques et des boycotts à l’échelle nationale. qui devrait coûter des milliards à l’État.

Les deux opposants républicains de Robinson, le trésorier de l’État Dale Folwell et l’avocat Bill Graham, l’ont critiqué.

“Mark Robinson est le dernier exemple de l’histoire d’une personne accédant au pouvoir par la haine”, a déclaré Folwell dans une déclaration écrite à NBC News. «S’il se souciait vraiment du NC ou du parti républicain, il démissionnerait maintenant. S’il voulait que le Sénat présente un projet de loi à son goût, il devrait peut-être se présenter plus de 10 % du temps.

Alex Baltzegar, le porte-parole de Graham, a déclaré que Robinson « perdra et nuira à tous les candidats républicains s’il est le candidat ».

“Ses commentaires sur l’Holocauste sont des foutaises, ainsi que ses commentaires humiliants sur les femmes vont détruire les chances du Parti républicain de regagner la Maison Blanche et le poste de gouverneur ici en Caroline du Nord”, a ajouté Baltzegar dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

En 2018, Robinson a partagé un message anti-contrôle des armes sur Facebook qui disait notamment : « Cette folie selon laquelle Hitler désarmerait des MILLIONS de Juifs et les emmènerait ensuite dans des camps de concentration est une foutaise. » Et l’année dernière, s’exprimant dans une église de la région de Charlotte, il a déclaré aux chrétiens : «sont appelés à être dirigés par des hommes», bien qu’il ait par la suite semblé faire marche arrière, affirmant que ses remarques visaient à encourager les hommes et non à impliquer que les femmes ne pouvaient pas être des leaders.

Lors d’une conférence de presse en octobre, Robinson a également minimisé ses précédentes déclarations sur les Juifs et l’Holocauste. “Il y a eu des publications sur Facebook qui étaient mal formulées de ma part”, a-t-il déclaré. selon la filiale NBC WRAL de Raleigh. « Il n’y a aucun antisémitisme devant vous. »

Robinson n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Il a également été critiqué pour ses commentaires antérieurs sur les personnes LGBTQ. En octobre 2021, plusieurs représentants de Caroline du Nord ont appelé à sa démission après qu’un groupe de défense progressiste ait partagé une vidéo de lui qualifiant les personnes LGBTQ de « saleté ».

John Wesley Waugh, porte-parole de Robinson, avait alors déclaré dans un courriel que les commentaires de Robinson « faisaient référence à l’éducation » et que « les sujets entourant le transgenre et l’homosexualité devraient être discutés à la maison et non dans le cadre de l’éducation publique ».