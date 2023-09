Les commentaires sur le lavage sportif du prince héritier saoudien suscitent la colère des groupes de défense des droits

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane participe au sommet des dirigeants du G20 par vidéoconférence à Riyad, en Arabie saoudite, le 30 octobre 2021. Cour royale d’Arabie Saoudite | Agence Anadolu | Getty Images

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a illuminé les réseaux sociaux avec sa réponse directe aux accusations selon lesquelles son gouvernement pratique le « sportswashing » ou utilise le sport pour détourner l’attention de son bilan controversé en matière de droits de l’homme. Tout simplement, il a clairement fait savoir qu’il s’en fichait. « Si le sportswashing doit augmenter mon PIB de 1%, alors nous continuerons à pratiquer le sportswashing », a déclaré le dirigeant saoudien de facto. dit dans une interview avec Fox News diffusée mercredi soir. « Je m’en fiche. J’ai 1% de croissance du PIB grâce au sport, et je vise 1,5% de plus. Appelez ça comme vous voulez. » Les organisations de défense des droits humains ont immédiatement saisi ces commentaires, critiquant ce que certains considèrent comme la preuve d’une politique étatique consistant à cacher les violations des droits humains derrière un vernis coûteux d’acquisitions et de tournois sportifs coûteux. « Il a fait plus que dire qu’il s’en fiche », a déclaré à NBC News Minky Worden, directrice des initiatives mondiales de Human Rights Watch. « Il a vraiment soutenu l’idée du sportswashing comme moyen de dissimuler les très graves violations des droits de l’homme dans le pays. Nous avons maintenant entendu dire au sommet qu’il s’agissait d’une politique d’État. »

Elle a ajouté dans un message sur le site de médias sociaux X : « Les investissements énormes dans le #sportswashing par l’#Arabie Saoudite+MBS ne couvriront pas les graves violations des #HumanRights : meurtre de centaines de migrants non armés, emprisonnement de défenseurs des droits des femmes + meurtre du journaliste #JamalKashoggi. »

Un manifestant habillé en prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane (au centre), avec du sang sur les mains, manifeste devant l’ambassade saoudienne à Washington, DC, le 8 octobre 2018, pour réclamer justice pour le journaliste saoudien disparu Jamal Khashoggi. Jim Watson | AFP | Getty Images

Jamal Khashoggi était un journaliste saoudien assassiné au consulat saoudien à Istanbul en 2018. Les services de renseignement américains ont montré que Mohammed ben Salmane avait approuvé le meurtre, ce qu’il nie avec force. Son gouvernement affirme que cet acte a été perpétré par des agents saoudiens voyous. Le groupe NUFC Fans Against Sportswashing, composé de supporters de l’équipe de football EPL de Newcastle United, a posté sur X : «Si MBS « ne se soucie pas » des accusations de délit sportif, pourquoi dépense-t-il une fortune en relations publiques et emploie-t-il une armée de robots et de trolls pour faire taire l’opposition ? » L’énorme fonds souverain d’Arabie saoudite, le PIF, a acheté Newcastle United en 2021 pour un montant de 409 millions de dollars. Amnesty International a qualifié cette prise de contrôle d’« outil de relations publiques destiné à détourner l’attention du bilan épouvantable du pays en matière de droits humains ».

Le capitaine de l’équipe championne Dustin Johnson de 4 Aces GC et le caddy Austin Johnson célèbrent sur scène lors de la ronde de championnat d’équipe du LIV Golf Invitational – Miami au Trump National Doral Miami le 30 octobre 2022 à Doral, en Floride. Chris Trotman/liv Golf | Getty Images

Andrew Feinstein, activiste et auteur du livre « The Shadow World: Inside the Global Arms Trade », a écrit sur la plateforme X : « MBS prétend ne pas se soucier du sportswashing. les efforts pour laver/blanchir sa misogynie, son homophobie, sa corruption et sa brutalité le mettent clairement en colère. CNBC a contacté le ministère saoudien des Affaires étrangères pour obtenir ses commentaires. Le prince héritier, en réponse à une question d’entretien sur les violations des droits de l’homme dans le royaume, a déclaré qu’il y avait de « mauvaises lois » dans le pays qu’il « n’aime pas », mais qu’il ne pouvait pas interférer avec le système judiciaire. Observateurs et militants des droits saoudiens a immédiatement rejeté cette affirmationaffirmant que son pouvoir quasi absolu signifie qu’il peut modifier toutes les lois qu’il souhaite d’un simple trait de plume.

Une frénésie de dépenses sportives de plusieurs milliards de dollars

Karim Benzema remercie les fans alors qu’ils sont présentés à la foule lors de la réception officielle de Karim Benzema à la King Abdullah Sports City le 8 juin 2023 à Djeddah, en Arabie Saoudite. Yasser Bakhch | Getty Images Sport | Getty Images