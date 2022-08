Les commentaires sur Debina, la deuxième grossesse de Gurmeet montrent à quel point la société est insensible à l’infertilité

L’infertilité est devenue plus courante que jamais en Inde, mais les luttes qui y sont liées sont peu connues. Ce qui est pire, ce sont les gens qui offrent des conseils non sollicités et des jugements injustifiés sur les couples qui traversent cela. L’exemple le plus récent est celui de Debina Bonnerjee et Gurmeet Choudhary, qui ont annoncé leur deuxième grossesse, peu de temps après avoir eu leur premier bébé.

Alors que leurs amis de l’industrie les ont comblés de messages de félicitations et d’amour, certains utilisateurs de médias sociaux ont publié des commentaires problématiques et carrément dégoûtants. L’un de ces commentaires disait: “C’est étrange, votre bébé n’a toujours pas 3 mois et vous êtes enceinte d’un bébé de 3 mois, aïe étrange.” Un autre conseil non sollicité était le suivant : “3 ans d’écart entre deux enfants sont indispensables, c’est approprié pour la mère et les enfants.”

Il est arrivé à un point où un utilisateur a demandé: “Maman, comme dans ta 1ère enceinte, tu fais face à beaucoup de problèmes, ne penses-tu pas que tu devrais attendre au moins 1 an pour le 2e bby, (sic)” auquel, Debina a dû riposta fortement en disant : « Quelle est votre suggestion dans une telle situation que j’appelle un miracle ? AVORTER?”

Ce n’est pas quelque chose qu’une femme enceinte aurait dû dire dans l’une des plus belles phases de sa vie. Et, plus encore, avec une femme qui a combattu l’infertilité et pousse maintenant un soupir de soulagement.

Les luttes de Debina contre l’infertilité ne sont pas un secret. Grâce à sa chaîne YouTube, elle a révélé combien de temps elle avait attendu son premier bébé et son parcours de FIV (fécondation in vitro). Pour une femme qui a traversé des années de tests de grossesse négatifs, un test de grossesse positif peu de temps après son premier bébé n’est certainement rien de moins qu’un miracle, c’est ainsi qu’elle l’appelle. Qu’il s’agisse d’une grossesse naturelle, d’un autre transfert d’embryon ou d’une maternité de substitution, cela ne devrait vraiment être l’affaire de personne.

L’infertilité est un voyage douloureux – physiquement, mentalement, financièrement et émotionnellement. Et, c’est persistant, la société doit accepter cela. Les femmes et les hommes qui essaient d’avoir un enfant biologique depuis des années traversent des moments qu’ils n’avaient jamais imaginés devoir vivre. Une année compte 12 mois, et un test de grossesse négatif tous les mois pendant des années peut avoir un impact sur n’importe qui. Une femme qui lutte pour devenir enceinte passe par de multiples tests, procédures, injections, médicaments. L’infertilité a même tendance à changer les gens physiquement et émotionnellement. Au bout du compte, ce n’est la faute de personne. L’infertilité survient pour diverses raisons, dont beaucoup sont indépendantes de votre volonté. Pourtant, l’ensemble du processus crée un sentiment de doute chez les couples qui traversent le voyage.

Par conséquent, lorsque vous voyez non pas une mais deux grossesses réussies consécutives, après des années sans pouvoir tomber enceinte, c’est spécial. Et, quand les gens se moquent de cela, la blague est vraiment sur eux.

En tant que femme vivant un voyage similaire, je peux imaginer ce que de tels commentaires ont vraiment dû faire à Debina. C’est rafraîchissant de voir qu’elle a riposté aux gens qui ont donné des opinions qu’elle n’a pas demandées.

Je souhaite une très belle et heureuse deuxième grossesse à Debina et Gurmeet.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici