Les commentaires sceptiques de Boris Johnson sur le verrouillage font écho à un scientifique largement discrédité de la Déclaration de Barrington

Les messages sceptiques du verrouillage de Boris Johnson à Dominic Cummings l’automne dernier ressemblent beaucoup aux idées d’un article d’opinion anti-verrouillage marginal publié dans le Télégraphe journal quelques jours plus tôt.

Des fuites de messages WhatsApp du 15 octobre 2020 montrent que le Premier ministre a déclaré à ses assistants que Covid ne raccourcissait pas la vie de ses victimes, que peu de moins de 60 ans étaient hospitalisés et qu’il ne croyait plus « ce NHS submergé de choses ».

Toutes les réclamations ont été faites pratiquement mot pour mot dans un commentaire publié quelques jours auparavant dans l’édition du 11 octobre du journal – qui, jusqu’à récemment, versait à M. Johnson 275 000 £ par an.

Les critiques ont accusé le Premier ministre de « croire tout ce qu’il lit dans le journal » et ont déclaré qu’il était « carrément dangereux » pour lui d’écouter « des voix marginales et des opinions non fondées » au détriment des conseils officiels.

L’article a été écrit par un signataire de la Déclaration de Great Barrington, une déclaration marginale anti-confinement parrainée par le groupe de réflexion américain de droite l’American Institute for Economic Research.

M. Johnson et l’auteur de l’article font tous deux la même erreur concernant l’espérance de vie, et les affirmations de l’auteur sont similaires à celles répétées par le Premier ministre en privé comme base de la politique.

Dans les messages divulgués, le Premier ministre a déclaré: « Je dois dire que j’ai été légèrement secoué par certaines des données sur les décès de Covid. L’âge médian est de 82-81 pour les hommes 85 pour les femmes. C’est au-dessus de l’espérance de vie. Alors obtenez COVID et vivre plus longtemps.

« Presque personne de moins de 60 ans va à l’hôpital (4 %) et parmi ceux-ci, pratiquement tous survivent.

« Et je n’achète plus tous ces trucs débordés du NHS. Les gens, je pense que nous devrons peut-être recalibrer. »

L’article publié quelques jours auparavant, écrit par le microbiologiste, le professeur David Livermore, disait : « L’âge médian de ceux qui ont succombé est de 82 ans, tandis que l’espérance de vie est de 81 ans.

« Moins de 400 résidents britanniques de moins de 60 ans sans comorbidité sont décédés. Pour cela, nous avons restreint les interactions humaines et étouffé l’économie. »

Se référant à l’approche de la Suède face à la pandémie, il a ajouté: « Les hôpitaux n’étaient pas débordés et j’espère que les nôtres ne le seront pas non plus; si les choses se compliquent, les sites Nightingale peuvent être utilisés. »

La déclaration de Great Barrington signée par l’auteur de l’article a été déclarée par Sir Patrick Vallance, le conseiller scientifique en chef du Royaume-Uni, comme comprenant des « défauts fatals », tandis que le médecin-chef Chris Whitty a déclaré au Comité spécial pour la science et la technologie début novembre que la déclaration était « dangereusement imparfaite », « scientifiquement faible » et « éthiquement très difficile ».

L’article et les commentaires de M. Johnson semblent commettre les mêmes erreurs en comparant deux chiffres d’espérance de vie incompatibles.

Kevin McConway, professeur émérite de statistiques appliquées à l’Open University, a déclaré : « Faire la comparaison entre l’espérance de vie à la naissance et l’âge moyen au décès des personnes décédées de Covid, c’est comparer des pommes et des poires. C’est juste une mauvaise comparaison. » Il a noté que des chercheurs de la Health Foundation avaient calculé que la personne moyenne décédée de Covid au Royaume-Uni avait perdu environ 10 ans de vie.

Michel Coleman, professeur d’épidémiologie et de statistiques vitales à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a déclaré L’indépendant: « En plus d’être incroyablement amoral au milieu d’une pandémie, la remarque rapportée par le Premier ministre en octobre dernier était tout simplement stupide.

« Pour les milliers de personnes décédées de Covid avant l’âge de 80 ans, obtenir Covid peut difficilement être décrit comme un passeport pour une vie plus longue. »

Les messages du Premier ministre ont été envoyés à un moment où il rejetait l’avis de ses conseillers scientifiques sur Sage, qui avaient déclaré que le Royaume-Uni faisait face à une « très grande épidémie aux conséquences catastrophiques » si un verrouillage n’était pas rapidement imposé.

M. Johnson a finalement été contraint de faire demi-tour et d’imposer un verrouillage alors que les cas augmentaient, avec plus de 1 000 personnes par jour mourant au cours d’une deuxième vague hivernale prolongée qui a finalement éclipsé la première.

L’ancien assistant en chef du Premier ministre, Dominic Cummings, a déclaré cette semaine à la BBC que le Premier ministre avait changé d’avis sur le verrouillage « très rapidement, car le Telegraph et diverses parties des médias » avaient « commencé à crier » à propos de la politique.

Angela Rayner, chef adjointe du Labour, a déclaré L’indépendant L' »indifférence imprudente et impitoyable » de Boris Johnson a causé « des dizaines de milliers de morts évitables ».

« Nous savons déjà que les députés conservateurs ont approuvé et légitimé des théories du complot mortelles et des anti-vaccins », a-t-elle déclaré.

« Nous avons besoin que l’enquête publique commence immédiatement afin que nous puissions découvrir la vérité sur les échecs mortels de Boris Johnson à verrouiller pour sauver des vies et s’il était influencé par des théoriciens du complot plutôt que par la nécessité de protéger le peuple britannique. »

La porte-parole des libéraux démocrates pour la santé, Munira Wilson, a ajouté: « Nous soupçonnons depuis longtemps que le Premier ministre aime croire tout ce qu’il lit dans le journal, mais cette habitude est carrément dangereuse s’il ne lit que des voix marginales avec des opinions non fondées.

« Si Boris Johnson écoutait plutôt des conseils scientifiques judicieux, plutôt que d’élaborer une politique en jetant les yeux sur ses sections d’opinion préférées, alors nous aurions de meilleures décisions et les conseils plus clairs dont le public a eu besoin tout au long de cette pandémie. »

Layla Moran, présidente du groupe parlementaire multipartite sur le coronavirus a déclaré L’indépendant: « À maintes reprises au cours de cette pandémie, il semble que le Premier ministre ait été influencé par des pressions politiques plutôt que par l’écoute d’avis scientifiques d’experts.

« Cela tourne en dérision la promesse du gouvernement d’être guidé par les données et non par les dates. Ces dernières révélations montrent encore une fois pourquoi nous avons besoin d’une enquête publique sur Covid maintenant, pour garantir que les erreurs ne se répètent pas et que les principaux décideurs soient tenus responsables. »

Dans une interview avec la BBC, M. Cummings, qui a divulgué les messages, a déclaré qu’à la mi-septembre « les données étaient claires sur ce qui se passait et Patrick Vallance et Chris Whitty sont venus à Downing Street et ont déclaré » c’est clair où cela va, nous pensons que vous devriez envisager de frapper fort et tôt’ – le Premier ministre a dit non, non, non, non, non, je ne le fais pas.

Downing Street n’a pas répondu à une demande de commentaire sur cette histoire au moment de la publication. Alors que la nouvelle des messages divulgués a éclaté lundi soir, un porte-parole du numéro 10 a déclaré : « Depuis le début de la pandémie, le Premier ministre a pris les mesures nécessaires pour protéger les vies et les moyens de subsistance, guidé par les meilleurs avis scientifiques.

« Le gouvernement qu’il dirige a mis en place le déploiement de vaccination le plus rapide d’Europe, sauvé des millions d’emplois grâce au programme de congé et empêché le NHS d’être submergé par trois blocages nationaux. Le gouvernement se concentre entièrement sur une sortie prudente de la pandémie et une meilleure reconstruction. «