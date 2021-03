Hum, je ne dirais pas que l’homme est ouvertement raciste. Pour moi, et je me trompe peut-être, il se tait et fait la chose étrange que vous faites quand vous ne savez pas quoi dire à quelqu’un et que vous êtes juste un peu choqué. – AJ Delgado (@ AJDelgado13) 10 mars 2021

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy