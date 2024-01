Les commentaires passés de l’avocate de Trump, Alina Habba, sur le fait de faire semblant d’être intelligente refont surface alors qu’elle lutte pour sa défense

Inscrivez-vous au courrier électronique quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives aux États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Les remarques faites par l’avocate de Donald Trump, Alina Habba, dans une récente interview, sur le fait de « faire semblant d’être intelligente » ont refait surface après avoir enduré deux jours difficiles au tribunal lors du procès civil de son client pour dommages et intérêts en diffamation.

Mme Habba s’est affrontée à plusieurs reprises avec le juge new-yorkais Lewis A Kaplan devant le tribunal mardi et mercredi, lors du procès civil de l’ancien président visant à déterminer les dommages et intérêts pour diffamation du chroniqueur E Jean Carroll.

Il s’agit notamment de la réponse aux objections répétées et de son incapacité à se lever lorsqu’elle les a formulées, ainsi que du fait qu’elle continue de demander un report du procès afin que l’ancien président puisse assister aux funérailles de sa belle-mère.

Après une nouvelle tentative de ce dernier mercredi, Mme Habba a reçu une sévère réprimande de la part du juge Kaplan. Elle a répondu en demandant au juge de ne pas lui parler de cette façon.

«Je n’aime pas qu’on me parle de cette façon. Et nous allons rester ici pendant plusieurs jours », a-t-elle déclaré. “Je demande à votre honneur de s’il vous plaît de s’abstenir de me parler de cette manière.”

Les utilisateurs des réseaux sociaux n’ont pas tardé à revenir sur un extrait de Mme Habba lors d’une récente interview dans un épisode du 4 janvier du podcast PBD, dans laquelle elle a déclaré qu’elle « préférerait être jolie qu’intelligente ».

À propos de son apparence, Mme Habba a déclaré : « Je ne pense pas que je serais à la télévision ou assise ici si je ne ressemblais pas à mon apparence. Je pense avoir attiré l’attention.

« Je suis très honnête à ce sujet et cela ne me dérange pas. Je ne suis pas féministe, je crois aux femmes fortes mais je veux que ma porte soit ouverte [for me].»

Elle a poursuivi : « Quelqu’un m’a dit ‘Alina, tu préfères être intelligente ou jolie ?’ et j’ai dit ‘Oh, facile, jolie… Je peux faire semblant d’être intelligente’.

Partageant le clip mercredi, Ron Filipkowski, rédacteur en chef de Meidas Touch, a écrit : « Alina Habba a prouvé aujourd’hui au tribunal que cette déclaration est catégoriquement fausse. »

L’ancien avocat de Trump, Michael Cohen, a également réagi à la performance de Mme Habba, prédisant « une autre perte importante » pour l’ancien président, tandis que le blogueur politique américain Jeff Tiedrich a écrit : « f****** est choqué d’apprendre qu’Alina Habba ne peut pas faire semblant d’être. intelligent.”

Ailleurs au tribunal, Mme Habba a semblé avoir du mal à faire référence à des documents qui n’avaient pas été présentés en preuve. La juge Kaplan a ordonné une suspension de la procédure afin qu’elle puisse « rafraîchir » sa mémoire sur la manière de le faire.

Elle a ensuite demandé au juge « comment dois-je procéder ? » en interrogeant Mme Carroll sur les tweets qu’elle avait reçus, puis a demandé l’annulation du procès au motif que « les preuves avaient été supprimées » – ce qui a été immédiatement refusé.

Mme Habba a terminé son contre-interrogatoire de Mme Carroll en soulignant que l’arme que l’écrivain avait achetée pour se défendre contre des centaines de menaces de mort n’était pas autorisée. « Ne commencez même pas », lui a dit le juge Kaplan.

M. Trump a déjà été reconnu responsable d’avoir agressé sexuellement Mme Carroll dans les années 1990 et de l’avoir diffamée. Le procès en cours vise à déterminer combien l’ancien président doit payer pour avoir récidivé de diffamation.