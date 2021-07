Les « commentaires partisans » de la Maison Blanche sont à blâmer pour le faible taux de vaccination de l’État, suggère un sénateur de Louisiane – RT USA News

Le sénateur Bill Cassidy (R-Louisiane) a fait valoir que les habitants de son État ne se faisaient pas vacciner en raison de « commentaires partisans » sur Covid-19 de la Maison Blanche, mais son gouverneur a indiqué que « de mauvaises informations » en étaient la raison.

« Les gens sont surpris quand les citoyens ne font pas confiance [the] gouvernement, » Cassidy a déclaré dimanche à Fox News une question sur le faible taux de vaccination en Louisiane, qui a également connu une augmentation des cas de Covid-19.

Cassidy a cité les commentaires de l’administration actuelle « concernant les prochaines lois Jim Crow » – une référence à l’opposition du président Joe Biden aux nouvelles lois électorales des États – et au sénateur Chuck Schumer (D-New York) « à la Maison Blanche ne coopérant pas sur un projet de loi bipartite » comme exemples de « déclarations incroyablement partisanes » alimentant l’hésitation vaccinale.





Le sénateur a également fustigé la stratégie de promotion des vaccins de la Maison Blanche, qui comprenait le vice-président Kamala Harris et d’autres se rendant dans des États et des responsables de la santé tels que le Dr Anthony Fauci parlant des vaccinations sur les actualités câblées et dans des vidéos sur les réseaux sociaux avec des célébrités.

« Vous devez avoir votre médecin, votre infirmière, l’assistant de votre médecin qui parle aux patients dont ils s’occupent normalement qu’ils voient lors de la réunion PTA qu’ils communiquent autrement, c’est bien, cela sauve des vies » dit Cassidy.

Le sénateur a ensuite tweeté que la Louisiane « Besoins » pour porter son taux de vaccination à « vainque complètement cette pandémie ».

La Louisiane doit augmenter ses taux de vaccination si nous voulons vaincre complètement cette pandémie.

Bien qu’il ait lui-même demandé les vaccinations, Cassidy a été repoussé pour avoir blâmé la Maison Blanche.

Interrogé sur le faible taux de vaccination de la Louisiane, le sénateur Bill Cassidy accuse les prétendues « déclarations incroyablement partisanes » de la Maison Blanche du fait que ses électeurs ne font pas confiance aux autorités lorsqu'ils disent que le vaccin est sûr

Les déclarations pro-vaccin ne peuvent être « incroyablement partisanes » que si les républicains ne se joignent pas à eux pour les rendre « incroyablement bipartites ».

Le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, un démocrate, a également abordé la situation de Covid-19 dans son État, bien qu’il ait souligné la désinformation sur les réseaux sociaux comme la principale cause des faibles taux d’inoculation, faisant écho à des commentaires similaires faits cette semaine par le président et White. L’attachée de presse de la Chambre, Jen Psaki.

« Les mauvaises informations sur le vaccin Covid-19 ralentissent nos efforts pour mettre fin à la pandémie », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse vendredi appelant à la vaccination. « La désinformation sur les vaccins coûte littéralement des vies. »

Biden a accusé Facebook de « tuant des gens » cette semaine après que Psaki ait indigné de nombreuses personnes avec une conférence de presse enflammée où elle a fustigé Facebook pour avoir prétendument coûté des vies. Elle a ensuite appelé les personnes trouvées en train de se propager « désinformation » concernant Covid-19 soit banni non seulement d’une plate-forme de médias sociaux, mais de toutes, un commentaire qui a été vivement repoussé par les journalistes et les militants, ainsi que par le géant de la technologie lui-même.





La Louisiane a été l’un des nombreux États à utiliser une loterie pour convaincre les gens de se faire vacciner et malgré les inquiétudes concernant les taux globaux, le gouverneur a affirmé vendredi que cela avait contribué à stimuler les vaccinations dans l’État. Au cours des cinq prochaines semaines, 2,3 millions de dollars seront remis à 14 personnes qui ont été vaccinées.

Le ministère de la Santé de la Louisiane a mis en garde les résidents contre un pic de cas parmi les personnes non vaccinées, qui constituent la grande majorité des nouveaux cas dans l’État. Le Dr Joe Kanter, l’administrateur en chef de la santé publique de l’État, a déclaré cette semaine que « les données sont extrêmement concluantes que nous sommes dans une vague en ce moment. »

Environ 36% des adultes en Louisiane sont entièrement vaccinés contre Covid-19, plus de 10% de moins que la moyenne nationale.

