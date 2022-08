Les commentaires “non préparés” de Thomas Tuchel sur Chelsea n’ont aucun sens

Revenons à l’été 2021, lorsque Thomas Tuchel était au top avec Chelsea. Le club londonien a remporté la Ligue des champions et a renforcé sa ligne de front avec la signature de Romelu Lukaku de l’Inter Milan. Là-bas, le Belge a inscrit plus de 20 buts au cours de chacune des deux dernières saisons.

Thomas Tuchel a transformé la fortune du club en tant que manager après avoir limogé Frank Lampard. Désormais, il semblait posséder tous les outils nécessaires pour briser le monopole de Liverpool et de Manchester City en Angleterre.

Une campagne 2021/22 décevante

Affirmer que la saison ne s’est pas déroulée comme prévu est un énorme euphémisme. À de nombreux moments depuis février, le club a fait face à des sanctions du gouvernement britannique. En fait, Chelsea pouvait difficilement mener des opérations normales. Par la suite, le club a trouvé toute son existence remise en question. Finalement, le gouvernement britannique a autorisé la vente du club de Roman Abramovich au propriétaire partiel des Dodgers de Los Angeles, Todd Boehly, après 19 ans sous la propriété de l’oligarque russe.

Et ce n’était qu’en dehors du terrain. Là-dessus, Lukaku de 100 millions de dollars de Chelsea a eu du mal à livrer les performances à l’avant pour justifier ses frais exorbitants. Sa signature à l’été 2021 a suscité beaucoup d’optimisme parmi les supporters du club. Les Blues ont décroché un attaquant éprouvé. Pourtant, un tel optimisme s’est rapidement évaporé. Le Belge n’a pas réussi à imiter le superbe total de buts de son précédent passage de deux ans à l’Inter.

Puis, son interview explosive Sky Italia a révélé qu’il regrettait d’avoir quitté le San Siro à l’été 2021. Ses commentaires incendiaires ont suscité l’ire des fidèles de Chelsea.

La révolution de Tuchel n’a pas tenu la promesse de ses six premiers mois au club. Par exemple, il n’a mené Chelsea à aucun trophée la saison dernière. Même alors, peu à Stamford Bridge blâmaient l’Allemand. Il a navigué dans des circonstances difficiles avec la vente de Roman Abramovich et la saga qui a suivi. Il a assuré la place de Chelsea dans le top quatre et a aidé le club à remporter deux finales de coupe nationale. La seule différence entre «l’échec» d’aucun trophée et deux coupes était une paire de tirs au but.

À vrai dire, vous ne pouvez pas demander beaucoup plus à un gestionnaire compte tenu de la situation.

La faille de Chelsea de Thomas Tuchel

De toute évidence, beaucoup était hors de son contrôle la saison dernière. Cette saison, il est aux commandes. L’agitation intérieure à Stamford Bridge s’est considérablement stabilisée depuis mai, le club ayant obtenu un nouveau propriétaire et prêté Lukaku à l’Inter. Avec deux obstacles massifs résolus, Tuchel peut à nouveau se concentrer sur l’obtention du meilleur de ses joueurs et les préparatifs pour la saison à venir.

De son propre aveu, cependant, cela semble aller mal.

Après les défaites contre Charlotte et Arsenal, Tuchel a déclaré qu’il “ne peut pas garantir que nous serons prêts” en début de saison. Bien qu’il soit difficile de lire trop profondément dans les résultats de la pré-saison, les performances de Chelsea tout au long de l’été semblent certainement cohérentes avec les remarques de Tuchel. La frustration avec Timo Werner n’aide pas non plus le rapport de l’Allemand dans le vestiaire.

“Je suis surpris. Je serais très heureux en tant que jeune homme d’avoir un contrat à Chelsea. Je serais l’une des personnes les plus heureuses de la planète. S’il a dit cela, je ne comprends pas. – Thomas Tuchel sur les commentaires de Timo Werner cette semaine.https://t.co/YQHVGq6Qkq pic.twitter.com/s33a476a10 – Simon Phillips (@siphillipssport) 21 juillet 2022

Oui, des joueurs clés ont quitté le club. Et, oui, d’autres joueurs de la première équipe ont l’intention de les suivre à la porte. De plus, Chelsea a raté ses objectifs de transfert. Mais, contrairement à la plupart des calamités qui ont suivi plus tôt dans l’année civile, ces questions relèvent en grande partie de son domaine d’influence et de responsabilité. Chelsea a peut-être perdu Rudiger et Christensen. Cependant, il a également acquis un défenseur central de classe mondiale à Kalidou Koulibaly et un attaquant éprouvé en Premier League à Raheem Sterling.

En termes purement footballistiques, la situation de Chelsea était sans doute beaucoup plus désastreuse lorsqu’il a pris ses fonctions en janvier 2021. Pourtant, il a quand même réussi à guider le club vers un top quatre et un improbable succès en Ligue des champions avec des victoires sur l’Atletico Madrid, le Real Madrid et Manchester City. Dans le processus. Par conséquent, il est surprenant que Tuchel ait exprimé une telle consternation face à la qualité de son équipe et ait insisté sur le fait qu’il fallait d’autres signatures pour rester compétitif.

Commentaires déroutants

Il est compréhensible que la forte activité de transfert à travers la ville soit troublante. Tottenham a mené des affaires astucieuses avec les ajouts de Richarlison, Yves Bissouma et Ivan Perisic. Par conséquent, il semble sur le point de consolider son classement parmi les quatre premiers la saison dernière. Les antécédents d’Antonio Conte en matière de titres remportés dans ses clubs précédents, y compris la Premier League avec Chelsea en 2017, augmentent encore l’excitation des fans des Spurs avant la saison.

De la même manière, les mouvements d’Arsenal pour la paire de Manchester City Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko placent le club bien placé pour se battre pour une place parmi les quatre premiers cette saison.

Rien de tout cela, cependant, n’entrave la capacité de Thomas Tuchel à préparer Chelsea pour la saison à venir. Son équipe n’est peut-être pas au niveau nécessaire pour défier City et Liverpool, mais maintient certainement la qualité pour terminer confortablement dans le top quatre et faire une autre course de coupe profonde comme elle l’a fait la saison dernière. C’est la norme minimale, et maintenant que son club a résolu la plupart de ses problèmes des derniers mois, Tuchel trouvera la glace sous ses pieds beaucoup plus mince si son équipe ne peut pas la rencontrer.

PHOTO : Chris Lee – Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images