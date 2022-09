Les commentaires ironiques de l’entraîneur du PSG Christophe Galtier Court Ire

Les commentaires ironiques de l’entraîneur du PSG Christophe Galtier sur l’utilisation par le club d’avions au lieu de trains ont suscité de vives critiques de la part du ministre français des Sports.

Les champions de la ligue française ont défendu leur utilisation de vols affrétés plutôt que de trains plus écologiques après qu’un responsable du réseau ferroviaire à grande vitesse français a appelé le club pour avoir transporté ses joueurs sur un court-courrier vers Nantes le week-end dernier.

Lors de sa conférence de presse avant le match d’ouverture de la Ligue des champions du Paris Saint-Germain contre la Juventus mardi, on a demandé à Galtier nouvellement nommé s’il avait parlé avec ses joueurs des options de transport.

“Je pensais que j’aurais cette question. Pour être très honnête avec vous, ce matin, nous avons parlé avec la société qui organise nos voyages, et nous essayons de voir si nous pouvons voyager en char à voile », a répondu Galtier, sarcastique.

Assis à côté de Galtier, l’attaquant du PSG Kylian Mbappé a éclaté de rire en entendant la question du journaliste. Mbappé a refusé de commenter lorsqu’il a été interrogé sur l’utilisation de jets privés.

La ministre française des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a riposté dans un tweet : “Monsieur Galtier, nous sommes habitués à des réponses plus pertinentes et responsables de votre part, on en reparle ?”

La maire de Paris, Anne Hidalgo, s’est jointe aux critiques de Galtier, exhortant les responsables du club de football à “se réveiller” tandis que des politiciens de tous horizons ont appelé à une approche plus sérieuse de la question.

Le débat a commencé après Alain Krakovitch , le directeur du service TGV-Intercity de la compagnie ferroviaire française, a noté sur les réseaux sociaux que les trains à grande vitesse du réseau peuvent parcourir les quelque 380 kilomètres (240 miles) de Paris à Nantes en un peu moins de deux heures.

Il a retweeté une vidéo apparemment postée par un joueur du PSG des membres de l’équipe à bord d’un vol pour le match de Ligue 1 samedi soir. Paris a battu Nantes 3-0.

S’adressant au PSG, Krakovitch a écrit : “Je re-re-renouvelle notre proposition d’une offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques.”

En réponse à Aux questions de l’Associated Press, le PSG a déclaré qu’il n’y avait pas de TGV de nuit qu’il aurait pu ramener à Paris après le match, ce qui aurait obligé l’équipe à passer la nuit à Nantes.

Le club a déclaré que l’équipe utilise de plus en plus les bus pour les trajets courts.

Le tweet de Krakovitch, qui a attiré l’attention des médias français, est intervenu alors que le gouvernement exhorte les entreprises, les ménages et les autres consommateurs à économiser l’énergie dans un contexte de peur des pénuries résultant des tensions avec la Russie à propos de la guerre en Ukraine.

