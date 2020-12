Les ministres ont été accusés d’avoir fait «des commentaires extrêmement inappropriés» sur le «génie» de la Grande-Bretagne en approuvant le premier Covid-19, ce qui risque d’ajouter à l’hésitation du public à l’égard des vaccins.

Independent Sage a également critiqué le gouvernement pour avoir «arraché le chaos des mâchoires de la raison» avec des lignes distrayantes sur des affirmations erronées selon lesquelles le Brexit permettait aux régulateurs britanniques d’approuver plus rapidement le vaccin Pfizer / BionNTech.

Lors d’un briefing vendredi, le groupe – mis en place pour suivre le Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) – a appelé à une plus grande transparence et à une campagne de santé publique du gouvernement pour lutter contre les «hésitations à la vaccination» et les questions sur le déploiement.

Tout en faisant l’éloge d’un briefing n ° 10 «faisant autorité» présenté mercredi par les régulateurs de la médecine et les experts en virus, Deenan Pillay, professeur de virologie à l’UCL et membre d’Independent Sage, a critiqué la réponse politique à l’approbation.

Il a déclaré: «En quelques heures, les ministres du gouvernement ont fait des commentaires extrêmement inappropriés sur l’éclat du Royaume-Uni, sur la façon dont nous étions en avance sur le reste du monde, et même sur le fait que nous ne pouvions le faire que grâce au Brexit.

«Sans surprise, il y a eu une réponse immédiate de l’Agence européenne des médicaments, des ministres européens de la Santé et même d’Anthony Fauci aux États-Unis, disant que ce n’était pas une course et qu’il fallait du temps pour garantir la sécurité des vaccins et des futurs vaccinés.

«Il semblait en fait qu’une fois de plus, le Royaume-Uni arrachait le chaos aux mâchoires de la raison et, dans le processus, ne faisait que renforcer l’hésitation à l’égard des vaccins.

S’exprimant vendredi, le professeur Pillay a salué le travail «rigoureux» de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé, qui a donné le feu vert au vaccin, mais a ajouté: «Nous exhortons la MHRA et le gouvernement à négocier avec les enquêteurs et les sponsors de l’essai. essais pour mettre les données à la disposition du public.

«En d’autres termes, certaines des données qui ont été partagées en toute confiance avec les régulateurs devraient, selon nous, devenir plus disponibles.»

Au fur et à mesure que de plus en plus de vaccins passent par les régulateurs, il a déclaré que les ministres pourraient renforcer la confiance en créant un tableau de bord accessible au public montrant des données sur les questions de sécurité, d’efficacité et d’activité des injections dans les groupes à haut risque.

Le professeur Gabriel Scally, président de l’épidémiologie et de la santé publique de la Royal Society of Medicine, a également fait écho aux appels en faveur d’une plus grande transparence, déclarant: «Le point de vue indépendant de Sage est que toutes ces données devraient être publiques.

«Nous devrions avoir une transparence absolue sur le vaccin – à la fois les données des essais mais aussi des choses comme le contenu du vaccin. Si vous allez dans un magasin pour acheter un produit alimentaire manufacturé, vous verrez sur l’emballage la liste des ingrédients. »

Le Dr Zubaida Haque, directeur par intérim du Runnymede Trust, a ajouté: «Nous avons plus d’un groupe dont nous devrions nous préoccuper – tout d’abord il y a les anti-vaxxers, mais en fait, la plupart des sondages suggèrent qu’il s’agit d’un groupe assez restreint. qui occupent ces positions extrêmes.