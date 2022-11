Les commentaires d’un cinéaste israélien sur le film du Cachemire alimentent la polémique

NEW DELHI – L’envoyé d’Israël en Inde a dénoncé mardi un cinéaste de son pays après avoir qualifié un film à succès de Bollywood sur le Cachemire contesté de “propagande” et de “film vulgaire” lors d’un festival du film, alimentant un débat sur l’histoire récente qui alimente le conflit en cours .

“The Kashmir Files” a été publié en mars avec un succès retentissant et se déroule en grande partie à la fin des années 1980 et au début des années 1990, lorsque les attaques et les menaces de militants ont conduit à la migration de la plupart des hindous du Cachemire de la région contestée à majorité musulmane. De nombreux critiques de cinéma et musulmans du Cachemire ont qualifié le film de propagande haineuse, tandis que ses fans et ses partisans, y compris les nombreux ministres du gouvernement fédéral indien, le considèrent comme un visionnement essentiel du sort des hindous du Cachemire, appelés localement Pandits.