Les commentaires du prince Harry sur le service militaire pourraient inciter les talibans à la violence, selon l’ancien commandant : “Propagande”

Un ancien officier britannique a critiqué la caractérisation par le prince Harry de son passage dans l’armée comme “mal jugée” et a déclaré que cela “ne reflète pas la réalité”.

“Ce n’est pas du tout le cas, et ce n’est pas la façon dont l’armée britannique forme les gens comme il le prétend”, a déclaré le colonel Richard Kemp, ancien officier de l’armée britannique, lors d’une apparition sur BBC Breakfast. “Je pense que ce genre de commentaire qui ne reflète pas la réalité, est trompeur et potentiellement précieux pour ceux qui souhaitent du mal aux forces britanniques et au gouvernement britannique, donc je pense que c’était une erreur de jugement.”

Kemp, qui commandait les forces britanniques en Afghanistan en 2003, a clarifié ses commentaires à Fox News Digital, en disant : « La fausse interprétation de l’armée britannique comme entraînant ses soldats à traiter leur ennemi comme moins qu’humain alimentera la propagande djihadiste qui radicalise et incite les extrémistes à porter des attaques.”

“Il a déjà été saisi par les talibans, qui ont accusé le prince Harry de crimes de guerre sur la base de ce qui est dans son livre”, a déclaré Kemp. “Son excellente réputation militaire sera ternie, car il a déformé la philosophie de l’armée britannique et de ses soldats”, a ajouté Kemp.

Les représentants du prince Harry et de Meghan Markle, le duc et la duchesse de Sussex, n’ont pas répondu à une demande de commentaires de Fox News Digital au moment de la publication.

Harry a écrit dans ses mémoires qu’il avait été formé par l’armée pour “autres” ses adversaires, les talibans, et que l’armée “m’avait bien formé” à cet égard. Il a servi comme pilote d’hélicoptère en Afghanistan et a appelé à des frappes, qui ont fait 25 morts.

“En vérité, vous ne pouvez pas blesser les gens si vous les voyez comme des personnes”, a déclaré Harry à propos de son service militaire. “C’étaient des pièces d’échecs retirées de l’échiquier, des méchants éliminés avant de tuer des gentils. Ils m’ont entraîné à les “autres” et ils m’ont bien entraîné.”

Kemp, lors de son apparition à la BBC Breakfast, a noté que le prince devrait être “fier” de son nombre de victimes en raison de son “effet d’impact” et de son travail pour défendre les soldats blessés, mais il craignait que les mémoires ne “provoquent” les talibans et sympathisants.

“Cela enflamme de vieux sentiments de vengeance qui auraient pu être oubliés… sans aucun doute, il y a des gens dans le monde aujourd’hui qui auraient déjà vu cela et penseront à le récupérer”, a expliqué Kemp, accusant le prince de « se retourner contre » sa famille militaire.

Les commentaires ont déjà suscité une réaction de colère de la part des talibans, le chef taliban Anas Haqqani écrivant sur Twitter qu’Harry avait la “décence” de révéler ses “crimes de guerre”.

“Nos innocents étaient des pièces d’échecs pour vos soldats, chefs militaires et politiques”, a écrit Haqqani. “Pourtant, vous avez été vaincu dans ce ‘jeu’ de ‘carré’ blanc et noir.”

Haqqani a ajouté qu’il ne s’attendait pas à ce que la Cour pénale internationale agisse sur ce que Harry a écrit, car ils sont “sourds et aveugles” pour lui.

Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré que le ministère n’avait fait aucun commentaire et ne commentait pas les “revendications individuelles de ce type”.