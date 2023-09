Les commentaires des Jets RB Breece Hall pointent-ils vers un vestiaire à la recherche d’un leader ?

Henri McKenna Journaliste de l’AFC Est

Les Jets de New York se demandent comment procéder.

C’est comme ça lorsqu’une équipe perd son quart partant — particulièrement pour les Jets, qui ont passé leur intersaison à souligner l’énorme importance d’Aaron Rodgers. Les entraîneurs ont souligné l’importance de Rodgers dans les réunions. (Nous l’avons vu encore et encore sur « Hard Knocks » de HBO.) Le front office a indiqué l’importance de Rodgers avec son salaire et sa valeur commerciale. Les Jets ont clairement indiqué qu’ils avaient besoin de Rodgers.

Ils l’ont perdu à cause d’une blessure à Achille au cours de la semaine 1. Et puis au cours de la semaine 2, les Jets ont été battus 30-10 par les Cowboys de Dallas. Il n’y avait pas beaucoup de travail pour les Jets. Pas leur défense. Pas leur offense. En attaque, les Jets n’ont pas réussi à remettre le ballon entre les mains de leurs meneurs de jeu.

Au moins l’un d’entre eux n’en était pas content.

«Je veux dire, je n’ai eu que quatre touches», a déclaré le porteur de ballon Breece Hall dimanche après le match. « C’est pourquoi nous avons eu du mal. Mais c’est comme ça. Nous sommes arrivés tôt aujourd’hui et avons en quelque sorte abandonné la course. J’ai l’impression qu’avec n’importe quelle équipe, ce genre de choses arrive. C’est comme ça. Vous avez l’impression d’être » Je dois revenir dans le jeu et des trucs comme ça. Ça s’échappe. Alors c’est ce que c’était.

S’il y a une consolation, c’est que les commentaires de Hall visent principalement lui-même. Il veut faire plus pour l’équipe. Mais bien sûr, qui fait obstacle ?

Eh bien, c’est plus compliqué : ses entraîneurs, son quarterback, sa défense.

Jouant par derrière, l’appelant (le coordinateur offensif Nathaniel Hackett) devait appeler des passes. Le quart-arrière a continué à lancer des interceptions. Et la défense n’a pas pu arrêter les Cowboys.

C’était un cycle qui éloignait le ballon de Hall.

Les Jets peuvent-ils sauver leur saison après la blessure d’Aaron Rodgers ?

Et il y a une autre couche. La semaine dernière, l’entraîneur Robert Saleh a déclaré que Hall demandait plus de touches au cours de la semaine 1. Saleh a déclaré aux médias que la compétitivité de Hall – son désir de faire plus de jeux pour l’équipe – était exactement la raison pour laquelle le porteur de ballon était sur un compte instantané. Cela limitait sa charge, même lorsqu’il voulait en faire plus.

Hall est récemment revenu d’une déchirure du LCA qu’il a subie lors de la semaine 7 la saison dernière. Il a rejoint l’équipe à l’entraînement pendant le camp d’entraînement, mais les Jets se rétablissent lentement. New York a signé Dalvin Cook, quadruple porteur de ballon du Pro Bowl, en complément de Hall. Au cours de la semaine 2, Hall a réalisé quatre courses pour neuf verges, Cook quatre courses pour sept verges et Michael Carter deux courses pour huit verges.

Ce n’était pas seulement une gestion de charge pour Hall, qui a réalisé 10 courses pour 127 verges et un attrapé de 20 verges au cours de la semaine 1. La petite charge de travail de la semaine 2 était une question de jeu s’éloignant des Jets.

« Tirez, je suis frustré, mais je ne pense pas que ce soit intentionnel », a déclaré Saleh lundi, interrogé sur les commentaires de Hall. « Nous ne lui avons pas remis le ballon parce qu’ils n’étaient pas sur le terrain. Il était sur le banc parce que nous ne pouvions pas sortir du terrain en défense. »

Saleh comprenait les frustrations de Hall. Mais est-ce que cela résout le problème à New York ?

Qu’est-ce qui empêchera que cela se reproduise – à la fois les Jets en difficulté sur le terrain et les joueurs manifestant leur mécontentement en dehors du terrain ?

L’offensive de New York n’est pas conçue pour effectuer un retour – pas sans Rodgers. Zach Wilson a fait un travail adéquat en gérant le match jusqu’à ce que Dallas commence à prendre de l’avance. Ensuite, le quart-arrière des Jets de troisième année a commencé à forcer les lancers vers le bas du terrain. Il était inexact et prenait de mauvaises décisions assez souvent pour terminer le match avec trois interceptions. À chaque revirement, Wilson éliminait encore plus le jeu de course. Parce que plus les Cowboys prenaient de l’avance, plus les Jets avaient besoin de leur attaque de passe pour les remettre dans le match.

Comme Saleh l’a noté, sa défense tant vantée n’a pas aidé Wilson ou Hall. Il est difficile de s’attendre à ce qu’une équipe limite les capacités de but des Cowboys, compte tenu de ce qu’ils ont fait au cours des deux premières semaines. Mais c’était le seul espoir des Jets de rester dans le match : maintenir un faible score, semblable à ce qu’ils ont fait contre les Bills lors de leur victoire en prolongation lors de la première semaine. New York a limité les Cowboys à trois verges par course, mais le receveur CeeDee Lamb a repris le match avec 11 attrapés pour 143 verges. Dallas a possédé le ballon pendant 42 minutes 15, avec 26 premiers essais contre 12 pour les Jets.

Wilson n’était pas bon. Hall non plus. L’offensive n’avait pas beaucoup de chance.

« De l’extérieur, il est facile de jouer le jeu du blâme du quart-arrière », a déclaré le receveur de deuxième année Garrett Wilson après le match de dimanche. « Honnêtement, c’est le monde dans lequel nous vivons, où vous regardez le meilleur homme – le chef, le quarterback, celui qui gagne de l’argent – et où vous pointez du doigt. Mais nous savons tous en interne que nous devons tous prendre les bonnes étapes et aller mieux.

C’est le genre de commentaire qui ramènera les Jets dans la bonne direction. C’est le genre de commentaire qui empêchera les médias de s’intéresser davantage aux Jets, qui ne sont pas assez forts mentalement pour gagner sans Rodgers. C’est un leadership solide.

Garrett Wilson est le véritable leader offensif. Il essaie de ramener les Jets à un niveau de compétence leur permettant de gagner des matchs. En attendant, les Jets doivent faire attention à ce qu’ils disent. Tout le monde regarde. Tout le monde scrute. Et un commentaire comme celui de Hall – aussi inoffensif soit-il – peut perturber la situation délicate que gère New York.

Les Jets n’ont pas beaucoup de chance de rester pertinents pour les séries éliminatoires. Mais s’ils commencent à se retourner les uns contre les autres et à remettre ouvertement en question leurs entraîneurs, ils entreront dans une crise de leadership. Et puis tout va vite s’effondrer.

Avant de rejoindre FOX Sports en tant que journaliste de l’AFC Est, Henry McKenna a passé sept ans à couvrir les Patriots pour USA TODAY Sports Media Group et Boston Globe Media. Suivez-le sur Twitter à @henrycmckenna .

