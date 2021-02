Liverpool est sur le point d’achever la signature du défenseur de Preston North End Ben Davies – et l’un de ses nouveaux coéquipiers est déjà un admirateur.

L’arrière central de 25 ans devrait se joindre à un accord de 2 millions de livres sterling après que les Reds aient surenchéri sur le Celtic pour convenir de frais avec le club du championnat.

L’arrivée de Davies le verra rivaliser avec Rhys Williams et Nathaniel Phillips pour une place d’arrière central du côté des Reds.

Et si la nouvelle est un coup dur pour les chances de Williams en équipe première, il est un grand fan de Davies et de ce qu’il a déjà accompli.

Interrogé par Goal dans une récente interview sur les joueurs qu’il admire, le fan de Preston a choisi Davies, faisant l’éloge du personnage du défenseur qui deviendra désormais coéquipier à Anfield.

« Il y a un garçon à Preston qui s’appelle maintenant Ben Davies », a déclaré Williams à Goal. «Il a été à Preston tout au long, il est passé par l’académie.

«Il a été partout en prêt – York, Fleetwood, Southport, Newport, Tranmere. Maintenant, il est probablement le meilleur joueur et le plus constant de Preston.

«Cela me montre qu’il y a un chemin en dehors de la ligue, en particulier pour les défenseurs, où il faut aller et apprendre les bases du jeu. Le mors sur le ballon, ça peut toujours venir, on peut toujours l’apprendre plus tard, mais les bases, il faut les avoir.