Après que des émeutiers se soient affrontés avec la police, les autorités ont confirmé qu’une femme était décédée au cours des violences et que trois autres étaient également décédées après avoir subi des «urgences médicales».

Parler à Petit-déjeuner BBC , le ministre de l’Intérieur, qui a qualifié les scènes de «tragiques», a déclaré: «Eh bien, ses commentaires ont directement conduit à la violence et jusqu’à présent, il n’a pas condamné cette violence – c’est complètement faux.»

«Ce que nous avons vu à Washington et la manifestation de la violence. Hier, il a essentiellement fait un certain nombre de commentaires qui ont contribué à alimenter cette violence et il n’a rien fait pour la désamorcer.