Luke Shaw a connu une résurgence à Manchester United sous Ole Gunnar Solskjaer.

L’arrière gauche est dans la forme de sa vie mais a traversé une période difficile sous Jose Mourinho.

Mourinho a publiquement critiqué Shaw pendant son mandat de manager et l’arrière gauche s’est ouvert cette semaine sur la période «difficile» qu’il a traversée.

Il a admis qu’il «n’a pas pu faire passer sa parole» avec Mourinho alors qu’il discutait des frustrations auxquelles il était confronté.

Et il semble que ces commentaires touchent un autre ancien joueur de Mourinho, Victor Wanyama.

Le milieu de terrain a été jugé excédentaire par rapport aux besoins par Mourinho aux Spurs et a été gelé lorsqu’il a succédé à Mauricio Pochettino.

Finalement, il a pu partir pour Montréal après une intervention de Daniel Levy – mais ses commentaires sur la vie sous Mourinho font quelque peu écho à ceux de Shaw à propos de son passage à United.

«La vie était dure sous Mourinho. Je ne jouais pas », a déclaré Wanyama à la télévision kenyane (via Metro). «J’ai été blessé pendant un certain temps et à mon retour, je n’ai pas pu jouer.