Les commentaires de Robert F. Kennedy jnr sur COVID soulèvent des questions d’antisémitisme et de racisme

« Les séquences consensuelles de protéases juives ou chinoises ne sont pas une chose en biochimie, mais elles le sont dans le racisme et l’antisémitisme », a déclaré Angela Rasmussen, experte en virus à l’Université de la Saskatchewan.

Mais l’étude à laquelle il s’est lié ne faisait aucune référence aux «juifs ashkénazes» et ses conclusions ont été catégoriquement rejetées par les scientifiques.

Kennedy lié à un article scientifique qui, selon lui, montrait que la structure du virus COVID-19 rendait les Noirs et les Caucasiens plus sensibles, et que «les Chinois, Finlandais et Juifs ashkénazes» étaient moins réceptifs.

Kennedy a répondu Le New York Post histoire avec une défense qui n’a fait qu’approfondir ses théories complotistes. Il a écrit sur Twitter qu’il « avait souligné avec précision » que les États-Unis « développaient des armes biologiques ciblées sur le plan ethnique » – un point qu’il a fait valoir dans ses propos capturés sur vidéo, lorsqu’il a répété la propagande russe fantaisiste selon laquelle les États-Unis collectent de l’ADN russe en Ukraine pour cibler les Russes avec des armes biologiques sur mesure.

« La référence de mon mari à Anne Frank lors d’un rassemblement du mandat à DC était répréhensible et insensible », a-t-elle écrit sur Twitter.

Les commentaires de Kennedy ne sont pas la première fois qu’il s’égare à l’intersection du judaïsme et du COVID. Dans son zèle pour condamner les mesures visant à endiguer la propagation du virus, il a pris la parole l’année dernière lors d’un rassemblement contre le mandat de vaccination à Washington, déclarant : « Même dans l’Allemagne d’Hitler, vous pourriez traverser les Alpes pour rejoindre la Suisse. Vous pourriez vous cacher dans un grenier comme l’a fait Anne Frank », suggérant que les restrictions COVID étaient pires.

La Ligue anti-diffamation a écrit : « L’affirmation selon laquelle le COVID-19 était une arme biologique créée par les Chinois ou les Juifs pour attaquer les Caucasiens et les Noirs est profondément offensante et alimente les théories du complot sinophobes et antisémites sur le COVID-19 que nous avons vu évoluer au fil des ans. ces trois dernières années. »

Le représentant Josh Gottheimer, (démocrate du New Jersey), a écrit sur Twitter : « RFK Jr. est une honte pour le nom Kennedy et le Parti démocrate. Pour mémoire, toute ma famille, qui est juive, a contracté le COVID. »

Cet article est initialement paru dans Le New York Times.

