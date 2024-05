Les commentaires de Richard Dreyfuss offensent certains à Portsmouth, NH

Le directeur exécutif d’un lieu de divertissement du New Hampshire s’efforce d’apporter des changements à la façon dont les événements sont réservés après que certains spectateurs ont trouvé des commentaires offensants faits lors d’un événement par l’acteur Richard Dreyfuss. L’événement de vendredi au Music Hall de Portsmouth a été présenté comme une projection du Film « Jaws » de 1975 et conversation sur le film avec l’une de ses stars, Dreyfuss. Un spectateur a déclaré à WMUR qu’ils étaient partis peu de temps après le début de l’événement, ajoutant que les membres du personnel du lieu s’étaient excusés et avaient déclaré que d’autres se plaignaient de Dreyfuss avant de quitter l’événement plus tôt que prévu. « Au cours de la soirée, M. Dreyfuss a fait des commentaires qui ne correspondent pas à nos valeurs fondamentales », a déclaré Tina Sawtelle, directrice exécutive du Music Hall, dans un communiqué. « En tant qu’organisation des arts du spectacle à but non lucratif, The Music Hall s’efforce de créer un environnement sûr et accueillant pour tous les participants. » Sawtelle a déclaré que les dirigeants du Music Hall « révisent activement nos protocoles de conservation pour garantir que les événements futurs correspondent plus étroitement à nos valeurs ». « Un jour plus tard, Dreyfuss aurait également fait des remarques que certains auraient jugées offensantes lors d’un événement similaire au Cabot à Beverly, dans le Massachusetts. Selon l’Associated Press, Dreyfuss aurait offensé certains avec ses remarques samedi « sur les femmes dans le cinéma et le #MeToo ». mouvement, les jeunes transgenres et les droits LGBTQ+, ainsi que les efforts des Oscars pour favoriser l’inclusivité. Nous comprenons que ses remarques ont été pénibles et offensantes pour bon nombre de membres de notre communauté, et pour cela, nous nous en excusons sincèrement », lit-on dans un message envoyé par le directeur général du Cabot, J. Casey Seward, aux clients du théâtre. « Au Cabot, nous nous engageons à favoriser un environnement accueillant et inclusif pour tous les membres de notre communauté. Les opinions exprimées par M. Dreyfuss ne reflètent pas nos convictions et nous ne les approuvons en aucune façon. « Il ne semble pas que Dreyfuss ait répondu publiquement à ces remarques. WMUR a contacté la société de production de Dreyfuss et son agent, mais nous Je n’ai pas encore eu de réponse.

Le directeur exécutif d’un lieu de divertissement du New Hampshire s’efforce d’apporter des modifications à la manière dont les événements sont réservés après que certains spectateurs ont trouvé offensants les commentaires tenus lors d’un événement par l’acteur Richard Dreyfuss. L’événement vendredi au Music Hall de Portsmouth a été facturé comme une projection du film « Les Dents de la mer » de 1975 et une conversation sur le film avec l’une de ses stars, Dreyfuss. Un spectateur a déclaré à WMUR qu’il était parti peu de temps après le début de l’événement, ajoutant que les membres du personnel du site s’étaient excusés et que d’autres s’étaient plaints de Dreyfuss avant de quitter également l’événement plus tôt. « Au cours de la soirée, M. Dreyfuss a fait des commentaires qui ne correspondent pas à nos valeurs fondamentales », a déclaré Tina Sawtelle, directrice exécutive du Music Hall, dans un communiqué. « En tant qu’organisation des arts du spectacle à but non lucratif, The Music Hall s’efforce de créer un environnement sûr et accueillant pour tous les participants. » Sawtelle a déclaré que les dirigeants du Music Hall « examinent activement nos protocoles de conservation pour garantir que les événements futurs correspondent plus étroitement à nos valeurs ». Un jour plus tard, Dreyfuss aurait également tenu des propos que certains auraient jugés offensants. un événement similaire au Cabot à Beverly, Massachusetts. Selon Associated Press, Dreyfuss en a offensé certains avec ses remarques samedi « sur les femmes dans le cinéma et le mouvement #MeToo, les jeunes transgenres et les droits LGBTQ+, ainsi que les efforts des Oscars pour favoriser l’inclusivité ». « Nous regrettons profondément que les commentaires de M. Dreyfuss lors de l’événement n’étaient pas conformes aux valeurs d’inclusivité et de respect que nous défendons au Cabot. Nous comprenons que ses propos aient été bouleversants et offensants pour plusieurs membres de notre communauté, et pour cela, nous nous excusons sincèrement », lit-on dans un message envoyé par le directeur exécutif du Cabot, J. Casey Seward, aux clients du théâtre. « Au Cabot, nous nous engageons à favoriser un environnement accueillant et inclusif pour tous les membres de notre communauté. Les opinions exprimées par M. Dreyfuss ne reflètent pas nos convictions et nous ne les approuvons en aucune façon. » Il ne semble pas que Dreyfuss ait répondu publiquement à ces remarques. WMUR a contacté la société de production de Dreyfuss et son agent mais nous n’avons pas encore reçu de réponse.

Source link