Les commentaires de Quentin Tarantino ne sont « pas les bienvenus »

La fille de Bruce Lee, Shannon Lee, défend à nouveau la mémoire de son père.

L’homme de 52 ans a parlé mardi d’une interview de Quentin Tarantino sur « The Joe Rogan Experience » où le réalisateur a été interrogé sur les critiques qu’il avait reçues pour sa représentation arrogante de Bruce Lee dans le film de 2019 « Once Upon A Time In Hollywood ». Tarantino a déclaré qu’il comprenait Shannon Lee, qui a abordé la représentation dans le passé, étant contrariée parce que « c’est son père » mais a rejeté les critiques du grand public.

Dans une chronique invitée pour The Hollywood Reporter publiée vendredi, Shannon Lee a adressé les mots de Tarantino en écrivant qu’elle était « fatiguée des hommes blancs à Hollywood » en lui disant qui était son père.

« Ils n’ont aucune idée et ne peuvent pas imaginer ce qu’il aurait fallu pour obtenir du travail dans les années 1960 et 1970 à Hollywood en tant qu’homme chinois avec (Dieu nous en préserve) un accent, ou pour essayer d’exprimer une opinion sur un plateau en tant qu’étranger et personne perçu. de couleur », a écrit Lee.

Dans la chronique, Lee a écrit qu’elle était « reconnaissante » que Tarantino « ait si généreusement reconnu » ses sentiments et était également reconnaissante que ses commentaires lui aient donné l’espace d’exprimer ses sentiments envers les hommes blancs à Hollywood.

Lee a initialement déchiré la représentation de son père dans une interview avec The Wrap en 2019 lorsque le film est sorti pour la première fois en écrivant que regarder le film était « inconfortable » et que l’acteur (Mike Moh) qui jouait son père était « destiné à être une caricature . «

Elle a conclu sa chronique du vendredi en suggérant à Tarantino de ne plus répondre aux questions faisant référence à la représentation.

« A une époque où les Américains d’origine asiatique sont physiquement attaqués, on leur dit de » rentrer chez eux » parce qu’ils sont considérés comme non américains », a-t-elle écrit. « Je me sens ému de suggérer que les attaques continues de M. Tarantino, les interprétations erronées et les fausses déclarations d’un membre pionnier et innovant de notre communauté américaine d’origine asiatique, en ce moment, ne sont pas les bienvenues. »