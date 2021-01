Mikel Arteta a laissé entendre qu’Arsenal n’éclabousserait pas beaucoup d’argent, voire pas du tout en janvier, en soulignant que Thomas Partey est la « signature principale » du club.

Partey s’est joint à l’été mais a souffert de blessures cette saison.

Arteta espère qu’à son retour pour Arsenal, ce sera comme si le club avait signé en janvier, disant à la presse: « Il était notre signature principale. Il nous manquait.

« Il apporte quelque chose de différent à l’équipe, c’est un joueur avec un énorme talent. Mais aussi quelqu’un qui peut transformer l’équipe comme nous le voulons.

« C’est génial si nous pouvons l’avoir, le garder en bonne santé et je pense qu’il contribuera de manière très positive. Il a fait la plupart des entraînements ces derniers jours.

« Il se sent bien et nous allons l’évaluer. Il a besoin de deux ou trois bonnes séances supplémentaires pour voir s’il est à 100% OK pour jouer. Et si c’est le cas, une excellente nouvelle pour nous. »

Arteta a également souligné le fait qu’il peut être difficile pour une signature de janvier de s’installer au milieu d’une saison, et qu’il est parfois préférable d’attendre la fin de la campagne.

« Chaque [new] le joueur va avoir besoin de temps pour s’adapter », a ajouté Arteta.