Les commentaires de Michael Flynn sur une émission de coup d’État Trump QAnon évolue à l’ère Biden

Alors qu’il s’exprimait dimanche lors d’une conférence à Dallas destinée aux adhérents de QAnon, l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, Michael Flynn, a semblé approuver l’idée d’un coup d’État militaire pour réintégrer Donald Trump en tant que président. Un membre de l’auditoire a posé des questions sur la possibilité d’un coup d’État de type birman aux États-Unis, et Flynn a déclaré qu’il n’y avait « aucune raison » que quelque chose de similaire ne puisse pas se produire en Amérique. Il a ajouté: « Je veux dire, cela devrait arriver ici. »

Après une réaction publique, Flynn a ensuite déclaré sur l’application de chat cryptée Telegram que les médias avaient manipulé ses paroles, insistant sur le fait qu’il avait en fait déclaré qu’il n’y avait « aucune raison pour qu’un coup d’État se produise ici (en Amérique) ». Pourtant, les experts qui suivent QAnon disent que Flynn répétait un point de discussion sur le Myanmar qui se développe depuis des mois au sein des communautés en ligne de la théorie du complot QAnon.

Les commentaires de Flynn et le contrecoup qui en résulte montrent que les messages et les théories du complot associés à QAnon continuent de gagner du terrain, y compris la fausse idée que Trump redeviendra président avant les élections de 2024. Les influenceurs qui continuent de promouvoir de fausses théories QAnon liées à la fois aux élections et au retour imminent de Trump à la Maison Blanche semblent bien se porter sur Telegram, bien qu’ils soient démarrés à partir d’autres plateformes de médias sociaux.

Trump a dit à un certain nombre de personnes avec lesquelles il est en contact qu’il s’attend à ce qu’il soit réintégré d’ici août (non, ce n’est pas ainsi que cela fonctionne, mais simplement en partageant les informations). https://t.co/kaXSXKnpF0 – Maggie Haberman (@maggieNYT) 1 juin 2021

« Ils sont toujours à 100% en faveur de la destitution de Biden et du retour de Trump au pouvoir, que ce soit un coup d’État [or] qu’il s’agisse d’une réintégration qui n’existe pas », Mike Rothschild, un chercheur qui a suivi le complot QAnon pendant plusieurs années, a déclaré à Recode. « La prophétie de QAnon est maintenant que Trump sera rétabli dans ses fonctions, et que ce soit par la violence ou par la magie, c’est exactement ce qu’ils veulent qu’il se produise. »

Depuis l’insurrection du 6 janvier, le bavardage de QAnon sur les médias traditionnels et sociaux semble avoir diminué. Une étude récente du Digital Forensic Research Lab de l’Atlantic Council a révélé qu’après que les principales plates-formes telles que Facebook, Twitter et YouTube aient pris des mesures contre la théorie du complot, le contenu et le langage concernant QAnon s’étaient « presque évaporés de l’Internet grand public ».

Dans le même temps, cependant, les adhérents de QAnon ont trouvé un moyen de prospérer sur des applications alternatives telles que Telegram, où certains influenceurs de QAnon ont des dizaines de milliers d’adeptes. Le fait que cette dernière souche de la théorie du complot QAnon invoquant le coup d’État au Myanmar ait été à la fois diffusée sur Telegram et ensuite reprise par Michael Flynn sur Telegram montre à quel point la plate-forme a pris une nouvelle importance au sein du mouvement marginal.

La discussion de cette branche de la théorie du complot a eu lieu dans le cadre d’une tendance plus large des adeptes de QAnon à passer à Telegram. Après le 6 janvier, les chercheurs sur l’extrémisme ont remarqué la croissance des chaînes Telegram destinées au public de QAnon. Même après l’investiture du président Joe Biden, l’activité QAnon s’est poursuivie dans les groupes Telegram. Tout au long de 2021, les adeptes de la théorie du complot ont utilisé la plate-forme pour promouvoir l’idée que les vaccins Covid-19 sont un outil de contrôle de la population et autrement dangereux, et certains influenceurs de QAnon ont utilisé la plate-forme pour renforcer les théories du complot explicitement antisémites.

« Tout se passe vraiment sur Telegram en ce moment », a déclaré Rothschild à Recode. « Ce qu’ils sont capables de faire avec Telegram est en quelque sorte diffusez ces messages sur leurs propres canaux privés et obtenez immédiatement des dizaines de milliers de vues et des milliers de commentaires à leur sujet. Mais la discussion est vraiment à sens unique, elle change donc vraiment la façon dont les promoteurs de QAnon interagissent avec leurs abonnés.

La conférence où Flynn a fait ses commentaires complotistes s’appelait «For God & Country Patriot Roundup» et s’est tenue à l’hôtel Omni Dallas. Alors que l’événement était en grande partie axé sur le « patriotisme », il faisait clairement référence à la théorie du complot QAnon, et le logo de l’événement invoquait explicitement le slogan QAnon : « où nous allons un, nous allons tous ». D’autres promoteurs bien connus de la théorie QAnon étaient également présents, tout comme le représentant Louie Gohmert (R-TX) et l’ancien avocat de la campagne Trump Sidney Powell, qui à un moment donné au cours de la conférence a déclaré que Trump pourrait « »être simplement réintégré» et une nouvelle date d’investiture pourrait être fixée avant les prochaines élections.

« L’apparition de Flynn à cet événement n’était pas dans le vide. Il cultive le soutien de QAnon depuis un certain temps maintenant », a déclaré à Recode Alex Kaplan, chercheur principal chez Media Matters. L’année dernière, Flynn a publié une vidéo en ligne de lui-même partageant des slogans QAnon et a noué des relations avec des influenceurs du mouvement QAnon.

Les théoriciens du complot QAnon ont longtemps cru que l’élection du 3 novembre 2020 était fausse, et ils ont fait circuler l’idée que l’élection avait été volée à l’ancien président Donald Trump, y compris par la fraude électorale, a expliqué Kaplan. Depuis l’inauguration, les partisans de QAnon ont continué à chercher des moyens de soutenir l’idée que Trump reviendrait à la présidence. Pendant un moment, certains adhérents ont pensé que Trump serait réintégré le 4 mars, une croyance qui s’est évidemment avérée fausse. Après le coup d’État militaire de février au Myanmar, certains partisans de QAnon ont considéré les événements comme une inspiration pour ce qui pourrait arriver aux États-Unis.

« L’armée birmane a arrêté les dirigeants du pays après que des preuves crédibles d’une fraude électorale généralisée soient devenues impossibles à ignorer … on dirait que les médias contrôlés et l’administrateur de Biden ont peur que cela se produise ici », a prédit un compte sur l’application Telegram, selon un Rolling Stone rapport de février. « Nous verrons ce titre ici bientôt. »

Certains partisans de QAnon ont même essayé d’établir des liens entre les sociétés de technologie de vote qui ont été entraînées dans des théories du complot sur les élections américaines et les événements au Myanmar. Des affirmations similaires ont également été faites sur des applications comme Rumble et Gab.

À l’heure actuelle, on ne sait pas ce qui se passera ensuite avec QAnon, ni où iront ses partisans. Une enquête récente du Public Religion Research Institute a révélé que si une grande majorité du pays n’est pas d’accord avec l’idée que le gouvernement, les médias et les finances sont « contrôlés par un groupe de pédophiles adorateurs de Satan qui dirigent une opération mondiale de trafic sexuel d’enfants ». – une croyance fondamentale de la théorie du complot QAnon – environ 15 pour cent des Américains sont d’accord avec cette idée. D’autres chercheurs ont remis en question l’idée que le suivi de QAnon est en fait si répandu.

Quoi qu’il en soit, les commentaires de Flynn et la réponse à ceux-ci rappellent que l’avenir de la théorie du complot QAnon est plus compliqué que les décisions de modération de contenu des plateformes de médias sociaux grand public. Alors que les gens croyaient similaire théories du complot avant l’arrivée de QAnon, QAnon a réussi à reconditionner bon nombre de ces croyances, et elles ont perduré et évolué, malgré la répression.