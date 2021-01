S’il y a une chose que Mesut Ozil a été, alors il est déterminé à voir son contrat de 350 000 £ par semaine à Arsenal.

Malgré les meilleurs efforts du conseil d’administration de Mikel Arteta et des Gunners pour changer d’avis – en le laissant hors des équipes d’Arsenal en Premier League et en Europa League cette saison – Ozil est resté fidèle à ses armes et a même déclaré officiellement qu’il voulait rester dans le nord de Londres. .

Ozil est installé dans la capitale et il semble que, malgré tout ce qui se passe autour de lui, il a toujours cru en lui-même pour changer les choses – il voit un avenir pour lui-même à Arsenal au-delà de son contrat actuel, s’il peut simplement obtenir le match. le temps de le prouver.

Ozil est hors contrat cet été et manque rapidement de temps pour prouver à Arteta qu’il a tort.

Si le manager d’Arsenal refuse de revenir sur sa décision initiale ce mois-ci et de réintégrer Ozil en tant que joueur senior des Gunners, alors l’Allemand ira le reste de la saison sans avoir botté un seul ballon pour le club.

Il sera également autorisé à quitter le club qu’il représente depuis 2013 gratuitement.

Ozil a été une figure omniprésente dans les médias tout au long de la saison, bien qu’il ne joue pas au football pour Arsenal.

Arteta a régulièrement été interrogé à son sujet, et l’Allemand lui-même s’est occupé de Twitter et d’Instagram.