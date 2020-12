Les récents commentaires de Lionel Messi sur son avenir à Barcelone ont peut-être par inadvertance renforcé la position de Liverpool sur le marché des transferts.

Le skipper du Barca, 33 ans, a rompu le silence sur ses projets futurs dans une interview révélatrice avec La Setex dimanche, déclarant qu’il ne prendrait pas de décision sur sa carrière avant la fin de la saison.

Messi sera en rupture de contrat en juin et, bien qu’il ait affirmé qu’il pouvait toujours rester au Camp Nou, son point de vue sur la situation actuelle du club suggère le contraire.

« Tout ce qui entoure le club devient difficile », a déclaré l’attaquant argentin. « Le club est dans une très mauvaise situation, c’est vraiment mauvais et il est difficile de revenir là où nous étions. »

Il a ajouté: « Je voulais gagner des titres et me battre pour la Ligue des champions et j’ai senti qu’il était temps de changer.

« Il sera également difficile de recruter des joueurs car nous avons besoin d’argent et il n’y a pas d’argent.

« Il y a plusieurs joueurs actuels importants dont nous devons nous battre à nouveau pour tout et vous devez les payer. »

Il ressort clairement des luttes de Barcelone déjà cette saison, associées aux affirmations de Messi, qu’il y a un processus de reconstruction important à faire au club avec un budget limité.