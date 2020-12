Les commentaires de Lionel Messi après la défaite de Barcelone en Liga en juillet sont toujours d’actualité alors que les géants espagnols continuent de se débattre.

Le Barça a capitulé après le verrouillage alors que le Real Madrid accédait au titre, Messi étant parti en comparant avec sa tristement célèbre défaite en Ligue des champions contre Liverpool en 2019.

Malgré le limogeage de Quique Setien par le club catalan et la nomination de Ronald Koeman, ils ont trouvé la nouvelle saison difficile, se trouvant actuellement à huit points du leader de l’Atletico Madrid en Liga.

Et la frustration de Messi en juillet continue de s’appliquer à son côté, alors qu’il entre dans les six derniers mois de son contrat.

« J’ai dit il y a quelque temps que si nous continuions ainsi, il nous serait très difficile de gagner la Ligue des champions », a-t-il déclaré l’été dernier.

«Nous n’avons même pas pu gagner la Liga. Je suis sûr que les fans manquent de patience parce que, en jouant comme nous l’avons fait, et après la Roma et Liverpool [where they lost big leads], nous ne leur donnons rien.

Sous Koeman, le Barça est passé au prochain tour de la Ligue des champions, bien que son début mitigé en campagne nationale signifie qu’il occupe actuellement la cinquième place.

Un titre européen pourrait-il être l’une de leurs dernières chances de gagner de l’argenterie majeure avant le départ possible de Messi?