Jose Mourinho a de nouveau discuté de son passage à Manchester United.

Et ses commentaires pourraient bien éclairer les raisons pour lesquelles Ole Gunnar Solskjaer s’accroche toujours à son travail à Old Trafford malgré une forme récente très incohérente.

Mourinho a été nommé par United en 2016 et a connu des premières saisons relativement réussies, remportant la Coupe de la Ligue et la Ligue Europa lors de sa première campagne et terminant deuxième de la Premier League et de la FA Cup lors de sa deuxième.

Après un terrible début de saison 2018-19, il a cependant été limogé en décembre.

Bien que certains suggèrent qu’il était une couleur éclatée, il siège maintenant en haut de la table avec Tottenham et semble être à nouveau un manager à la hausse.

Et parlant avant l’énorme match de son équipe contre Liverpool mercredi, il a une fois de plus réfléchi à la précipitation avec laquelle il a été limogé par son ancien club.

« A une certaine période de ma carrière, avec un profil de club que je mettais en mains, nous n’avions pas besoin d’autant de temps pour réussir », a-t-il déclaré.

« Le premier club où j’ai senti que j’avais besoin de temps et qui n’a pas été donné était à Manchester United, parce que je sentais que j’étais parti au milieu du processus, mais j’apprends très tôt à respecter les décisions, ce que j’ai fait à United.