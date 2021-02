Les commentaires de Kurti suscitent le pessimisme à Belgrade à propos des pourparlers Kosovo-Serbie

Les commentaires du vainqueur des élections au Kosovo Albin Kurti à Euronews semblent avoir peu contribué à améliorer les relations entre Belgrade et Pristina.

Le parti Vetëvendosje de Kurti a remporté sa plus grande part des voix lors des élections de ce week-end, lui ouvrant la voie pour devenir Premier ministre.

« Je suis prêt à engager un dialogue [with Serbia] où les gens seront les bénéficiaires », a déclaré Kurti à Euronews mardi.

« Mais je pense qu’il n’est acceptable pour personne au Kosovo – bien sûr, moi y compris – d’engager un dialogue où nous sommes censés indemniser l’Etat de Serbie pour la perte de cet Etat à l’époque de Milosevic.

« La Serbie a commis un génocide au Kosovo », a déclaré Kurti,

La vice-première ministre de Serbie, Zorana Mihajlovic, réagissant à l’interview de Kurti sur Euronews.com, a déclaré: « La Serbie n’a jamais cédé aux menaces et au chantage auparavant, et Kurti n’est certainement pas quelqu’un qui devrait enseigner la Serbie, surtout si l’on se souvient des efforts La Serbie a investi dans le maintien du dialogue dans la vie, avec toute l’irresponsabilité manifestée par les négociateurs de Pristina, le souci constant de la sécurité des Serbes au Kosovo-Metohija, ainsi que l’usurpation et le pillage des ressources énergétiques et minérales de la République de Serbie. «

Le Kosovo, une ancienne province de Serbie, a déclaré son indépendance en 2008. Cette décision n’est toujours pas reconnue par Belgrade.

Pristina veut rejoindre l’Union européenne, mais une des conditions pour commencer les négociations était que la Serbie et le Kosovo résolvent leur différend de longue date. Les deux ont combattu un conflit sanglant de deux ans entre 1998 et 1999.

Le Premier ministre serbe Ana Brnabic a déclaré que les commentaires de Kurti suggéraient généralement que le dialogue avec Belgrade n’était pas une priorité.

« Cela indique la frivolité des élites politiques à Pristina », a-t-elle déclaré. «Je pense que le dialogue est le seul moyen de normaliser les relations entre les deux parties, ainsi que de progresser et de stabiliser la région. Après tout, Pristina n’a pas de perspective particulière sans ce dialogue, car plus de la moitié des les pays du monde n’ont pas reconnu l’indépendance du Kosovo. «

Les experts sont divisés sur la question de savoir si la victoire électorale de Kurti affectera les pourparlers facilités par l’UE entre le Kosovo et la Serbie.

Dragisa Mijacic, coordinatrice des discussions, a déclaré à Euronews qu’il pensait qu’elles continueraient.

« Je ne crois pas que les animosités personnelles qui existent maintenant auront [an] effet sur le dialogue « , a-t-il déclaré. » Je pense que c’est davantage une question de médiation européenne et de pression de la communauté internationale sur les solutions possibles.

«Le gouvernement précédent de Kurti a plutôt bien coopéré avec les représentants politiques des Serbes au Kosovo et avec le gouvernement serbe, car nous avons assisté à la réunion des deux ministres de la Santé dans la lutte contre la pandémie.

« Il [Kurti] tentera d’imposer certaines de ses solutions, une dynamique qui lui est propre. La question est de savoir quelle quantité sera autorisée, personnellement je ne crois pas que ce soit possible, mais il essaiera certainement d’imposer certains de ses principes, du principe de réciprocité au principe de nier ce qui a été adopté ou à une analyse indépendante. de tout ce qui est jusqu’à présent adopté. «

Mais l’analyste politique Luka Bozovic a déclaré à Euronews que la poursuite des négociations dépendra exclusivement de la pression de la communauté internationale.

« La dernière déclaration était que nous ne pouvons pas parler de négociations où la Serbie obtiendrait quelque chose en retour parce que la Serbie est responsable des crimes ou comme il le prétend pour le génocide », a-t-il dit. « Mais d’un autre côté, une telle approche n’est pas quelque chose qui peut conduire à une solution, donc je pense qu’il sera très difficile de négocier avec elle. »

Dans son entretien avec Euronews, Kurti a également déclaré qu’il voterait en faveur de l’union de l’Albanie et du Kosovo si un référendum était organisé.

Pavle Grbovic, le chef du groupe d’opposition serbe, le Mouvement des citoyens libres, reconnaît que les commentaires de Kurti n’ont pas aidé.

<< Les déclarations sur la possibilité d'unification du Kosovo avec l'Albanie sont pour le moment un facteur destructeur et elles ne pouvaient pas contribuer à [the] l’amélioration de ces relations et il me semble que, aussi irrationnel que cela puisse paraître, de telles déclarations et une telle approche conviennent même au président serbe Aleksandar Vucic qui peut continuer ce trou noir dans ce dialogue, qui n’existe pas depuis longtemps et qui est possible qu'il n'existera pas dans le futur.

« Vucic a jusqu’à présent mené ces pourparlers uniquement au motif qu’il en retire quelque chose. La Serbie a fait des concessions pour que le gouvernement obtienne le soutien international ou ignore d’autres choses qu’il a faites et n’a rien fait pour obtenir quelque chose en échange pour les Serbes. au Kosovo, et avec une telle [a] politique, ils avaient un interlocuteur idéal dans les anciennes autorités kosovares. Je ne pense pas que le nouveau gouvernement dirigé par Kurti sera un bon partenaire pour ce genre de politique. «

Pendant ce temps, Jelena Milic, directrice du Centre d’études euro-atlantiques, a déclaré que la mention du génocide par Kurti ne créerait pas le dialogue Belgrade-Pristina.

« Ce genre de remaniement de l’histoire politique que Kurti est en train de faire est inacceptable. C’est une campagne de désinformation systémique qu’il propage et le révisionnisme de l’histoire ne me donne absolument pas confiance et ne me dit aucune disposition à normaliser les relations. »