Les commentaires de Kanye West sur Hitler suscitent des réactions de célébrités – Hollywood Life

Judd Apatow et bien d’autres appelés Kanye West après avoir fait une série de remarques antisémites, notamment louant le dictateur allemand nazi Adolf Hitler, lors d’une apparition sur la personnalité controversée de droite et théoricien du complot Alex Jones’ Infowars podcast le jeudi 1er décembre. Lors de l’émission, l’animateur a déclaré à Kanye qu’il n’était “pas un nazi”, mais le rappeur a ensuite fait l’éloge du dictateur. « Je vois aussi de bonnes choses à propos d’Hitler. J’aime tout le monde, et les Juifs ne vont pas me dire : ‘Tu peux nous aimer et tu peux aimer ce que nous te faisons avec les contrats’ », a-t-il dit.

Kanye sur Alex Jones : “Eh bien, je vois aussi de bonnes choses à propos d’Hitler.” pic.twitter.com/9zXjtCVqdQ – Musique Blaze (@blazemusicmedia) 1 décembre 2022

Portant un masque noir qui couvrait tout son visage, Kanye a continué à partager des complots antisémites sur le peuple juif et a attribué à tort à Hitler l’invention des autoroutes et du microphone, et lui a fait des éloges. “Chaque être humain a quelque chose de valeur qu’il a apporté à la table, en particulier Hitler”, a déclaré le rappeur.

Plus tard dans l’interview, Kanye a poussé ses commentaires un peu plus loin et est intervenu après que l’animateur a déclaré qu’il n’aimait pas les nazis. “J’aime Hitler”, a-t-il dit dans un vidéo. À un autre moment, Jones a qualifié les nazis de “voyous” et Kanye a semblé défendre le groupe haineux. « Ils ont aussi fait de bonnes choses. Nous devons arrêter de dissoudre les nazis tout le temps », a-t-il déclaré sur le podcast. “J’aime les juifs, mais je aime aussi les nazis.”

Après les déclarations controversées, un certain nombre de célébrités se sont prononcées contre Kanye et l’antisémitisme, dénonçant sa rhétorique nuisible et son apparition sur le podcast.

Judd Apatow

Kanye est littéralement devenu un connard. https://t.co/9i1BTb5DQD – Judd Apatow 🇺🇦 (@JuddApatow) 1 décembre 2022

L’icône de la comédie Judd Apatow a retweeté quelques messages dénonçant Kanye et son antisémitisme. Il a aussi citation tweetée quelqu’un qui avait partagé une capture d’écran de Kanye et Alex Jones, apparemment prise depuis le bureau du podcast. “Kanye est littéralement devenu un a *****e”, a-t-il écrit.

Meghan Mc Cain

Fuck Kanye et tous ceux qui continuent de lui donner une plate-forme. —Meghan McCain (@MeghanMcCain) 1 décembre 2022

Commentateur conservateur et ancien Voir co-hôte Meghan Mc Cain a également appelé les gens à cesser de donner au rappeur un endroit d’où cracher une rhétorique haineuse. “F ** k Kanye et tous ceux qui continuent de lui donner une plate-forme”, elle tweeté.

Josh Gad

Ce n’est pas ce que dit Kanye West qui me fait peur. C’est qu’il a 30 millions de followers qui écoutent sa folie au-dessus d’une pom-pom girl sous la forme du propriétaire actuel de cette plateforme. Personne qui dit “J’aime Hitler” ne devrait avoir droit à de l’oxygène sur aucune plateforme sociale (point). – Josh Gad (@joshgad) 1 décembre 2022

Acteur de cinéma Josh Gad a fait écho aux craintes du rappeur de pouvoir disposer d’une plate-forme pour diffuser ses convictions, faisant un petit coup au propriétaire de Twitter Elon Musk pour lui avoir permis d’accéder au site de médias sociaux. “Ce n’est pas ce que dit Kanye West qui me fait peur. C’est qu’il a 30 millions de followers qui écoutent sa folie au-dessus d’une pom-pom girl sous la forme du propriétaire actuel de cette plateforme. Personne qui dit “J’aime Hitler” ne devrait avoir droit à de l’oxygène sur aucune plate-forme sociale (période) “, a-t-il a écrit.