Harry Styles a dit un jour qu’il sortirait avec quelqu’un d’aussi vieux que sa mère – mais c’était le plus loin qu’il repousserait un écart d’âge.

L’ancienne star de One Direction a été liée à un certain nombre de femmes plus âgées tout au long de sa carrière.

Et en 2012, alors qu’il n’avait que 18 ans, il a dit qu’il sortirait avec n’importe qui jusqu’à l’âge de sa mère.

Ses commentaires ont refait surface maintenant qu’il est apparemment rendu public avec l’actrice Olivia Wilde, 36 ans, qui a 10 ans son aînée.

Harry, 26 ans, a été photographié tenant la main de la star de Tron: Legacy alors qu’ils assistaient à un mariage ensemble.

Il y a des années, quand le Daily Mail lui a demandé « Quel âge est trop vieux? », Il a répondu: « Toute femme plus âgée que ma mère Anne – qui a 43 ans. »









À l’époque, il était lié à la chanteuse Natalie Imbruglia, âgée de 37 ans.

Il est également sorti avec des femmes plus âgées Caroline Flack, Taylor Swift et Emily Atack.

Ce week-end, Harry a été vu se diriger vers le mariage de son agent Jeff Azoff avec la mariée Glenne Christiaansen en Californie, main dans la main avec Olivia.

La star de la maison Olivia, qui a deux enfants avec son ex Jason Sudeikis et qui était auparavant mariée à Tao Ruspoli, était magnifique dans une robe à fleurs longue au sol.













Ses cheveux blonds pendaient autour de ses épaules en boucles et elle portait un bandeau rose pour compléter son look, restant en sécurité avec un masque facial.

Elle tenait fermement la main d’Harry alors qu’il marchait à côté d’elle, l’air beau dans un costume noir et des chaussures brillantes.

Il portait également un visage couvrant alors qu’il se dirigeait vers la cérémonie avec sa nouvelle petite amie.

On dit qu’ils se sont rapprochés sur le tournage de leur nouveau film Don’t Worry Darling, réalisé par Olivia.

Elle aurait également joué dans le film aux côtés de Harry.







Avant de se rendre au mariage, ils ont été photographiés arrivant chez Harry à Los Angeles avec des bagages.

Mais ils ont laissé les fans stupéfaits lorsqu’ils sont arrivés au mariage en se tenant la main, confirmant apparemment leur romance.

Un admirateur a tweeté: « Oh mon dieu, je ne peux pas traiter ça. »

Alors qu’un autre a plaisanté: « Cela fait mal pour une raison quelconque. »

Et l’un d’eux a posté: « Je ne dis pas qu’ils sont en couple mais s’ils l’étaient, j’aimerais tellement ça. »