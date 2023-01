Les commentaires de Fernando Alonso sur Aston Martin sont la clé des changements radicaux apportés à la voiture 2023, déclare le directeur technique Eric Blandin

Fernando Alonso pilotera pour Aston Martin cette saison

Le directeur technique adjoint d’Aston Martin, Eric Blandin, a révélé que les changements radicaux apportés à la voiture 2023 de l’équipe ont été impactés par les commentaires du nouveau venu Fernando Alonso.

Le double champion du monde a rejoint Aston Martin en provenance d’Alpine après la fin de la campagne précédente et a pu conduire la voiture 2022 de l’équipe britannique lors des essais d’après-saison à Abu Dhabi.

Aston Martin a connu une saison décevante, terminant septième au classement des constructeurs malgré un investissement important du propriétaire Lawrence Stroll, dont le fils Lance est le coéquipier d’Alonso.

“Les commentaires de Fernando sont extrêmement précis”, a déclaré Blandin.

“Il a clairement communiqué ce qu’il attend de la voiture et a immédiatement identifié quelques éléments que nous avons pu intégrer à la conception de l’AMR23.

Alonso, 41 ans, apporte une vaste expérience à l’équipe britannique

“La saison dernière, Fernando a conduit une voiture assez différente de la nôtre – et plus compétitive. Après avoir piloté l’AMR22, il a rapidement pu comparer les deux voitures et dire : ‘C’est clairement mieux, c’est clairement pire, et c’est sur quoi nous devrions nous concentrer.'”

Blandin, qui a rejoint Aston Martin l’année dernière après avoir passé 10 ans avec Mercedes en tant que directeur puis aérodynamicien en chef, a expliqué les différences extrêmes entre la voiture de l’année dernière et le nouveau modèle.

“Nous avons pris tous nos apprentissages de la voiture de l’année dernière et les avons appliqués à la voiture de cette année”, a déclaré Blandin.

Alonso a piloté pour Aston Martin lors des essais d’après-saison de novembre à Abu Dhabi

« Une grande partie de l’AMR23 est nouvelle, elle est complètement différente de l’AMR22. Nous avons changé plus de 90 % des pièces et plus de 95 % des surfaces aérodynamiques sont différentes.

“L’AMR22 est devenu un laboratoire. Nous avons testé tellement de choses sur la piste pour approfondir notre compréhension et cette croissance de la compréhension a été soulignée par nos performances améliorées vers la fin de la saison dernière.

“Nous avons pu repousser les limites des performances grâce à la façon dont nous conduisions la voiture. Cela n’aurait pas été possible avec le concept initial que nous avions au début de la saison.”

Aston Martin a annoncé le lancement officiel de son AMR23 le 13 février, 10 jours avant le début des tests de pré-saison à Bahreïn. Le Grand Prix d’ouverture de la saison se déroule également à Bahreïn, du 3 au 5 mars.

Alonso porté par l’atmosphère “spéciale” d’Aston Martin

Alonso, qui a remplacé Sebastian Vettel chez Aston Martin après la retraite de l’Allemand de la F1, est convaincu qu’une “atmosphère particulière” au sein de l’équipe contribuera à favoriser les progrès en 2023.

L’Espagnol de 41 ans a réalisé une autre campagne impressionnante avec Alpine, mais a été déçu par la fiabilité à plusieurs reprises puisqu’il a finalement terminé neuvième au classement des pilotes.

Réfléchissant à son essai d’après-saison Aston Martin, Alonso a déclaré : “La voiture de l’année prochaine sera très différente de celle-ci, donc tout retour que vous obtiendrez de celle-ci n’est pas vraiment pertinent lorsque nous conduirons l’AMR23.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Alonso a été contraint de se retirer du Grand Prix d’Abu Dhabi lors de sa dernière course avec Alpine Alonso a été contraint de se retirer du Grand Prix d’Abu Dhabi lors de sa dernière course avec Alpine

“Mais j’ai vu différentes philosophies autour de la configuration de la voiture, du développement de la voiture, ainsi que de la gestion de l’unité de puissance. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous obtenez un premier retour d’information ; nous devrons nous asseoir et essayer de tirer le meilleur parti de tout.

“On sent l’énergie de l’équipe et la motivation de chacun. J’ai hâte à l’année prochaine. J’ai ressenti une ambiance très particulière dans le garage.”

Avant de rejoindre Mercedes en 2011, Blanding a passé deux ans à travailler aux côtés d’Alonso chez Ferrari, et pense que l’Espagnol peut aider Aston Martin à passer au “niveau supérieur”.

“Fernando est un pilote exceptionnel. Il n’y a pas beaucoup de pilotes de son calibre sur la grille – vous pouvez les compter sur une main”, a ajouté Blandin.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Alonso dit qu’il espère avoir “plus de chance l’année prochaine” après avoir été contraint de se retirer du Grand Prix d’Abu Dhabi Alonso dit qu’il espère avoir “plus de chance l’année prochaine” après avoir été contraint de se retirer du Grand Prix d’Abu Dhabi

“Il est tellement passionné, tellement motivé… extrêmement motivé. Après tout ce qu’il a accompli, il a toujours cette soif incessante de gagner.

“Signer Fernando a été énorme pour l’équipe. Il va beaucoup nous pousser et nous aider à passer au niveau supérieur.

“Il poussera Lance aussi. Ils se complèteront et il fera ressortir le meilleur de lui. Nous avons un duo de pilotes très solide, et c’est à nous de leur donner une voiture compétitive.”

“Nous pouvons avoir le meilleur duo de pilotes sur la grille, mais cela ne comptera pas beaucoup si nous ne leur donnons pas une voiture rapide. Nous devons être à la hauteur.”