Les commentaires de Dua Lipa sur Gaza suscitent un débat

Dua Lipa fait face à une vague de critiques sur les réseaux sociaux après avoir exprimé sa compassion envers les Israéliens et les Palestiniens dans le contexte du conflit en cours à Gaza.

Les tensions se sont accrues dans la région après que le Hamas a mené le 7 octobre une attaque surprise contre Israël, qui, selon lui, était une représailles à la détérioration des conditions de vie des Palestiniens sous occupation israélienne. Plus de 200 personnes ont été prises en otage lors de l’attaque.

Israël a ensuite déclaré la guerre au Hamas et lancé des centaines de frappes aériennes sur la bande de Gaza, suivies d’une invasion terrestre. Au moins 1 200 personnes ont été tuées en Israël, a rapporté l’Associated Press, et plus de 24 000 Palestiniens ont été tués, selon les autorités sanitaires de Gaza, selon l’AP.

Le discours autour du conflit s’est révélé controversé au cours des derniers mois, les gens étant divisés quant à leur soutien à l’une ou l’autre des parties. Des appels ont également été lancés en faveur d’un cessez-le-feu dans ce qui constitue la dernière flambée d’hostilité entre Israël et les Palestiniens.

Dua Lipa est photographiée le 14 janvier 2024 à Santa Monica, en Californie. Sa photo a été superposée sur une illustration des drapeaux palestinien et israélien. La chanteuse a été critiquée sur les réseaux sociaux pour ses récents commentaires sur le conflit en cours entre Israël et le Hamas.

En 2021, les tensions sont montées en flèche dans la région suite à une décision tardive d’un tribunal israélien sur la question de savoir si les autorités pouvaient expulser plusieurs Palestiniens de leurs maisons dans le quartier de Sheikh Jarrah, à l’extérieur de la vieille ville, pour faire de la place aux colons juifs.

Lipa, qui sortait à l’époque avec le frère cadet de Gigi et Bella Hadid, Anwar Hadid, a montré son soutien en partageant le hashtag #SaveSheikhJarrah sur ses histoires Instagram, ainsi que les œuvres du duo de designers Mothanna Hussein et Hadi Alaeddin.

Répondant à la prise de position publique de Lipa et des sœurs Hadid, le rabbin Shmuley Boteach, directeur du World Values ​​Network, une organisation à but non lucratif, a qualifié les stars de « méga-influenceurs » qui ont « accusé Israël de nettoyage ethnique » et « vilipendé l’État juif » en 2017. une annonce pleine page publiée dans Le New York Times.

En ripostant, Lipa a écrit dans un post X pour « rejeter les allégations fausses et épouvantables ».

“Je prends cette position parce que je crois que tout le monde – juifs, musulmans et chrétiens – a le droit de vivre en paix en tant que citoyens égaux d’un État de son choix”, a-t-elle ajouté. “Je suis solidaire de tous les peuples opprimés et je rejette toute forme de racisme.”

Se comptant parmi les célébrités et personnalités publiques qui ont signé une pétition appelant à un cessez-le-feu dans la guerre actuelle entre Israël et le Hamas, Lipa, d’origine britannique, a déclaré Pierre roulante elle ressentait de la compassion pour les vies perdues des deux côtés.

“Mes sentiments sur les personnes déplacées [are] “C’est très réel et brut, et c’est un sujet difficile à aborder car il divise tellement”, a-t-elle déclaré dans une interview publiée mardi. “Mais il existe un monde où l’on peut ressentir toutes les vies qui sont perdues. Et je dois dire ceci : je n’approuve pas ce que fait le Hamas, quoi qu’il en soit. [that advertisement in] Le New York Times dit [in 2021]. Chaque vie est précieuse. »

Soulignant l’importance pour les gens de s’informer sur la crise alors que la désinformation sévit, elle a poursuivi : « Je me sens tellement mal pour chaque vie israélienne perdue et pour ce qui s’est passé le 7 octobre.

“Pour le moment, ce que nous devons examiner, c’est combien de vies ont été perdues à Gaza, combien de civils innocents et de vies viennent d’être perdues. Il n’y a tout simplement pas assez de dirigeants mondiaux qui prennent position et s’expriment. sur la crise humanitaire qui se produit, sur le cessez-le-feu humanitaire qui doit avoir lieu.”

Cette partie de l’interview de Lipa a été partagée sur le compte X, anciennement Twitter, de Envie de popoù il a été visionné plus de 8 millions de fois et a suscité des réactions mitigées.

“Condamner le Hamas à ce stade est incroyablement lâche, cette déclaration est si tiède”, a écrit un détracteur. “Je ne sais pas pourquoi elle pensait faire quelque chose.”

“À moitié ** bla bla bla”, a plaisanté un autre. “La seule raison pour laquelle le Hamas existe et fait ce qu’il fait est [because] ils sont traités comme des esclaves par Israël. Israël les tue depuis avant l’existence de l’État-nation. La seule chose qu’il faut dire à propos de la PALESTINE LIBRE, c’est de LIBÉRER la Palestine. »

“C’est toujours fou que tout appel à un cessez-le-feu doive commencer par condamner le Hamas comme si une seule âme pro-palestinienne ne l’avait jamais condamné”, a commenté un autre.

“Fille au revoir. Nous avons dépassé ces deux déclarations **”, a déclaré un autre utilisateur de X.

Au milieu de la réaction négative, un certain nombre d’autres utilisateurs de X se sont prononcés pour défendre la position de Lipa.

“Le point de vue de Dua Lipa sur la situation est empreint de compassion et tient compte de toutes les parties touchées par le conflit”, déclaré un partisan. “Son accent mis sur le caractère précieux de la vie souligne la nécessité d’une résolution pacifique dans la région.”

“C’est vrai, chaque vie est précieuse”, a déclaré un utilisateur de X, tandis qu’un autre a insisté sur le fait que Lipa était “toujours du bon côté de l’histoire”.

“Wow, Dua Lipa est meilleure que la plupart des gens sur Twitter”, lit-on dans un autre article.

Le soutien de Lipa aux Palestiniens a conduit à la sortie récente d’un morceau hip-hop appelant à son meurtre. Le morceau s’appelle “Charbu Darbu”, que le Temps d’Israël dit est dérivé de l’arabe syrien et signifie « épées et frappes ». La publication rapporte qu’en argot hébreu, cela fait référence à « une pluie d’enfer » sur un adversaire. Le morceau est du duo Ness Ve Stilla, dont les membres sont Nesia Levy et Dor Soroker.

Dans les derniers instants du morceau, une liste d’« ennemis » que les deux hommes souhaitent « éliminer » est partagée, notamment le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah et le haut dirigeant du Hamas Ismail Haniyeh.

Des célébrités figurent également sur cette liste, notamment Lipa, Bella Hadid et l’ancienne star de cinéma pour adultes Mia Khalifa. “Le dernier jour de chaque c*** viendra/Bella Hadid, Dupa Lipa, Mia Khalifa”, rappent-ils.

Dans son entretien avec Pierre roulanteLipa a expliqué à quel point elle s’était sentie obligée de s’exprimer en faveur des Palestiniens dans le passé, étant née au Royaume-Uni de parents albanais du Kosovo qui avaient fui leur région natale dans les années 1990.

“Mon existence est plutôt politique, le fait que j’ai vécu à Londres parce que mes parents sont partis de la guerre”, a-t-elle déclaré au journal. “Je compatis avec les gens qui doivent quitter leur foyer. D’après mon expérience au Kosovo et ma compréhension des effets de la guerre, personne ne veut vraiment quitter son foyer. Ils le font pour se protéger, pour sauver leur famille, pour prendre soin des gens. autour d’eux, ce genre de choses, pour une vie meilleure. Alors je m’en sens proche.

Lipa a admis que les célébrités qui commentent le conflit ne feront probablement pas grand-chose pour affecter l’issue, même si elle estime qu’il est important de faire preuve de solidarité.

“Il est probablement plus facile d’être apolitique”, a-t-elle déclaré. “Je pense qu’il n’y a pas de discussion approfondie sur la guerre et l’oppression. C’est juste quelque chose que nous avons vu se produire à maintes reprises. J’ai l’impression que le simple fait d’être musicien et de publier sur quelque chose ne fait pas suffisamment de différence, mais J’espère qu’il est important de faire preuve de solidarité, ce qui est parfois tout ce que l’on a l’impression de pouvoir faire.”