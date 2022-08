Les commentaires de Brittany Aldean sur le genre sont loués et critiqués par les stars

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La musique country et des commentateurs politiques célèbres sont entraînés dans une bataille de mots à la suite du message de Brittany Aldean dans lequel elle a remercié ses parents de “ne pas avoir changé” de sexe alors qu’elle a connu une “phase de garçon manqué” dans sa jeunesse.

La controverse, qui a principalement entouré ce que certains considèrent comme des commentaires haineux et transphobes d’Aldean, a attiré l’attention de deux stars féminines de la musique country, Marren Morris et Cassadee Pope.

Aldean, qui est mariée au chanteur nominé aux Grammy Awards Jason Aldean, a doublé quand elle a été critiquée par Pope, partageant sur son histoire Instagram, “Plaidant pour la mutilation génitale des enfants sous le déguisement de l’amour et l’appelant” soins affirmant le genre “, est l’un des pires maux. Je soutiendrai toujours mes enfants et je ferai ce que je peux pour protéger leur innocence.”

À l’origine, Pope et Morris se sont rendus sur leur Twitter pour partager leur dégoût des commentaires d’Aldean. Pope s’est demandé pourquoi un propriétaire de beauté, comme Aldean, aliénerait ou exclurait un certain groupe de personnes avec ses mots.

En conséquence, une multitude d’autres visages célèbres, y compris la femme au premier plan des maris, ont partagé leurs points de vue sur les commentaires d’Aldean.

LA FEMME DE JASON ALDEAN SUR LE COURAGE DE PARTAGER DES OPINIONS POLITIQUES QUI VONT À CONTRE-GRAIN: “NE DONNER PAS UN DAMN”

Pape Cassadée

C’était vraiment le tweet de Pope après les commentaires d’Aldean qui a commencé à avoir du succès et a suscité la querelle.

L’interprète de “The Voice” s’est rendue sur son Instagram pour partager un message effronté sur le fait de se mettre sous la peau de quelqu’un “que vous n’aimez pas en premier lieu”. C’était apparemment un coup à Aldean.

Marren Morris

Sous ce post Instagram partagé par Pope, Morris a écrit : “Tu sais, je suis content qu’elle ne soit pas devenue un garçon non plus parce qu’on n’a vraiment pas besoin d’un autre mec dans le monde. C’est nul quand Karens essaient de cacher leur homophobie/transphobie derrière leur ‘protection des enfants.'”

De plus, Morris a partagé une autre publication Instagram avec la légende, “Brûlez-la. Quelle foule aimante et inclusive”, faisant apparemment référence à l’exclusivité qu’elle croyait que les commentaires d’Aldean portaient.

Kristin Chenoweth

Sous la publication Instagram partagée par Morris, l’actrice Kristin Chenoweth est intervenue, déclarant simplement “Yup”.

Chenoweth est un partisan de longue date des droits LGBTQ.

Ryan Hurd

Ryan Hurd, le mari de Morris, un musicien accompli et auteur-compositeur à part entière, s’est exprimé sur Twitter après la querelle et a applaudi sa femme pour avoir défendu les enfants trans.

Il a écrit: “Tais-toi et signe ne s’applique qu’à ceux avec qui tu n’es pas d’accord.”

Bretagne Aldéan

À la suite de ce qui s’est avéré être des remarques très controversées, Aldean a publié une photo d’elle-même sur son propre Instagram, écrivant : “Je vous aime tous, c’est tout”, ajoutant trois émojis au cœur rouge.

Aldean n’a jamais hésité dans le passé à exprimer ses convictions, peu importe le contrecoup auquel elle pourrait être confrontée.

Jason Aldéan

Jason Aldean a défendu sa femme avec véhémence, l’appelant même sa propre “Barbie”.

C’était probablement en référence au tweet que Morris a écrit à propos de sa femme, où elle a qualifié l’ancienne élève de “American Idol” de “Insurrection Barbie”.

Candace Owens

Candace Owens s’est d’abord insérée dans la conversation sur les tweets de Pope et Morris, où Morris a qualifié Aldean de “Barbie de l’insurrection”.

L’animateur du talk-show a fustigé les deux artistes en écrivant : “C’est plus facile de ne pas castrer vos enfants. Mais je suppose que tout ce qui aide à vendre de mauvais disques.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Raelynn

Raeylnn a ensuite partagé une photo d’elle avec Brittany et Owens, sous-titrant le post : “Maman ours pour la vie”.

Brittany a ensuite partagé l’histoire Instagram de Raelynn sur ses réseaux sociaux, avec la légende “Pour la vie” et des émojis aux bras forts.

Jonathan Van Ness

La star de “Queer Eye” Jonathan Van Ness a répondu à un article écrit et partagé sur Twitter à propos de Morris et Pope répondant aux commentaires d’Aldean. Van Ness, qui se considère comme non binaire, a écrit qu’ils “aiment voir des alliés (sic)”.

Kacey Musgraves

La chanteuse et lauréate d’un Grammy Award Kacey Musgraves était beaucoup plus secrète avec son opinion sur les commentaires d’Aldean, aimant simplement un tweet qui critiquait très probablement l’apparence d’Aldean en conjonction avec ses commentaires sur les enfants trans et leurs corps.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS