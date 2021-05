Les commentaires de Boris Johnson sur les femmes portant la burqa ont donné l’impression que les conservateurs étaient «insensibles aux communautés musulmanes», a révélé un examen indépendant des allégations d’islamophobie au sein du parti conservateur.

Dans un message précis adressé au Premier ministre, l’examen mené par le professeur Swaran Singh a déclaré que la direction du Parti conservateur «devrait donner le bon exemple en matière de comportements et de langage appropriés».

«Plusieurs» témoins ont déclaré à l’enquête du professeur Singh qu’ils avaient trouvé le langage de M. Johnson «discriminatoire et inacceptable», selon le rapport.

Et un témoin a déclaré à l’enquête que les commentaires avaient conduit à «une forte augmentation des événements anti-musulmans» signalés au projet Tell MAMA, qui enregistre les incidents de haine de l’islamophobie.

M. Johnson a déclenché la fureur en 2018 avec une colonne de journal dans laquelle il a déclaré qu’il se sentait « pleinement en droit » de s’attendre à ce que les femmes lui enlèvent les couvertures du visage lorsqu’elles lui parlaient lors de son cabinet de député – et les écoles et les universités devraient être en mesure d’adopter la même approche si un étudiant «se présente… ressemblant à un braqueur de banque».

Écrivant peu de temps après sa démission en tant que ministre des Affaires étrangères, M. Johnson a déclaré qu’il était «étrange et intimidant» de s’attendre à ce que les femmes se couvrent le visage, ajoutant: «J’irais plus loin et dirais qu’il est absolument ridicule que les gens choisissent de ressembler à boîtes aux lettres. »

Lors d’entretiens pendant la campagne électorale de 2019, il a déclaré qu’il était «désolé pour toute infraction que j’ai causée», mais a refusé de s’excuser pour l’article, qui, selon lui, n’était pas écrit dans l’intention d’offenser.

Le rapport d’aujourd’hui révèle qu’il a refusé d’aller au-delà de cette forme de mots en répondant à l’enquête du professeur Singh, mais a déclaré qu’il ne répéterait pas les remarques en tant que Premier ministre.

Répondant à une offre faite par l’équipe d’enquête d’une «opportunité de s’excuser», M. Johnson a répondu par une déclaration: «Je sais que des choses que j’ai dites ont été offensées, que les gens s’attendent à ce qu’une personne dans ma position reçoive les choses sont correctes, mais dans le journalisme, vous devez utiliser la langue librement.

«Je suis évidemment désolé pour toute offense commise. Est-ce que j’utiliserais une partie du langage offensant de mes écrits passés aujourd’hui? Maintenant que je suis Premier ministre, je ne le ferais pas.

Le professeur Singh a déclaré qu’il n’était pas du ressort de son enquête de décider si les commentaires du Premier ministre enfreignaient le code de conduite du Parti conservateur.

Mais il a ajouté: «L’enquête a révélé que plusieurs personnes interrogées considéraient le langage de M. Johnson comme discriminatoire et inacceptable.

«M. Johnson a refusé d’ajouter quoi que ce soit à son regret précédemment exprimé que ses propos aient été offensés. Il a affirmé qu’il ne ferait pas de telles remarques maintenant qu’il était Premier ministre.

«Bien que cela puisse être considéré comme un exemple, l’enquête tient à souligner que l’utilisation d’un langage mesuré et approprié ne devrait pas être une exigence uniquement pour les cadres supérieurs, mais devrait être attendue dans tout le Parti conservateur. «

Le professeur Singh a déclaré qu’une enquête interne du parti sur les commentaires de M. Johnson a été considérée comme un «blanchiment» par certaines des personnes impliquées, car ses délibérations n’ont pas été rendues publiques.

«Cette affaire illustre la nécessité pour le traitement des plaintes d’être non seulement indépendant de la structure du parti, mais aussi pour une plus grande transparence sur le processus et le résultat des plaintes individuelles, en particulier celles qui pourraient être considérées comme« très médiatisées »», indique le rapport.

«La direction du Parti conservateur devrait donner le bon exemple en matière de comportements et de langage appropriés comme guide à suivre par le reste du parti.