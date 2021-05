Un examen indépendant des allégations d’islamophobie au sein du Parti conservateur a été qualifié de «blanchiment», puisque Boris Johnson a été appelé à présenter des «excuses publiques appropriées» pour ses commentaires incendiaires sur les femmes musulmanes.

L’enquête – dirigée par le professeur Swaran Singh – a déclaré que l’article du Premier ministre sur les femmes portant la burqa donnait l’impression que les conservateurs étaient «insensibles aux communautés musulmanes» et a déclaré que la direction du parti «devrait donner le bon exemple de comportements et de langues appropriés. ».

«Plusieurs» témoins ont déclaré à l’enquête du professeur Singh qu’ils avaient trouvé le langage de M. Johnson dans une chronique de journal «discriminatoire et inacceptable», selon le rapport.

Et un témoin a déclaré à l’enquête que les commentaires avaient conduit à «une forte augmentation des événements anti-musulmans» signalés au projet Tell MAMA, qui enregistre les incidents de haine de l’islamophobie.

Un rapport Tell MAMA de 2019 a révélé que les incidents islamophobes avaient augmenté de 375% la semaine suivant l’article de M. Johnson, 42% des abus racistes signalés dans les rues du Royaume-Uni faisant directement référence à sa langue.

Mais M. Johnson a refusé de s’excuser pour ses commentaires à l’enquête, affirmant seulement qu’il était «désolé pour toute infraction commise» et ajoutant qu’il n’utiliserait pas le même langage que le Premier ministre.

Il a reconnu que la lutte pour éliminer la discrimination de la part du Parti conservateur n’était «pas encore terminée», mais a insisté sur le fait que le parti avait changé au cours des 20 dernières années et était ouvert à «l’opportunité et au talent».

Il a déclaré à l’enquête: «Si vous êtes un jeune enfant musulman et que vous voulez grandir et devenir Premier ministre, vous devriez rejoindre le Parti conservateur. Nous croyons aux opportunités et au talent. Si nous avons un problème d’image, c’est parce que le grand public ne sait pas encore à quel point le parti a changé ces dernières années.

Cependant, le parti travailliste a exigé des «excuses publiques appropriées» de la part de M. Johnson, déclarant: «Ce rapport est un acte d’accusation accablant de la discrimination qui sévit au sein du Parti conservateur, et il va jusqu’au Premier ministre.»

M. Johnson a déclenché la fureur en 2018 avec une colonne de journal dans laquelle il a déclaré qu’il se sentait « pleinement en droit » de s’attendre à ce que les femmes lui enlèvent les couvertures du visage lorsqu’elles lui parlaient lors de son cabinet de député – et les écoles et les universités devraient être en mesure d’adopter la même approche si un étudiant «se présente… ressemblant à un braqueur de banque».

Écrivant peu de temps après sa démission en tant que ministre des Affaires étrangères, M. Johnson a déclaré qu’il était «étrange et intimidant» de s’attendre à ce que les femmes se couvrent le visage, ajoutant: «J’irais plus loin et dirais qu’il est absolument ridicule que les gens choisissent de ressembler à boîtes aux lettres. »

Lors d’entretiens pendant la campagne électorale de 2019, il a déclaré qu’il était «désolé pour toute infraction que j’ai causée», mais a refusé de s’excuser pour l’article, qui, selon lui, n’était pas écrit dans l’intention d’offenser.

Au cours de son témoignage oral à l’enquête, M. Johnson a été contesté sur ces commentaires, ainsi que sur des articles précédents dans lesquels il faisait référence à des Noirs ayant des «sourires de pastèque» et a déclaré que la peur de l’islam était «une réaction naturelle» pour tout non-musulman. lire le Coran.

Décrivant ses articles comme «souvent parodiques, satiriques», il a insisté sur le fait que les commentaires sur la burqa faisaient partie d’une «défense honnête du droit d’une femme de porter ce qu’elle choisit».

Mais lui a demandé s’il voulait profiter de l’occasion pour s’excuser, il a répondu seulement: «Je sais que des choses que j’ai dites ont été offensées, que les gens s’attendent à ce qu’une personne dans ma position fasse les choses correctement, mais dans le journalisme, vous besoin d’utiliser la langue librement. Je suis évidemment désolé pour toute offense commise. Est-ce que j’utiliserais une partie du langage offensant de mes écrits passés aujourd’hui? Maintenant que je suis Premier ministre, je ne le ferais pas.

Le professeur Singh a déclaré qu’il n’était pas du ressort de son enquête de décider si les commentaires du Premier ministre enfreignaient le code de conduite du Parti conservateur.

Mais il a ajouté: «L’enquête a révélé que plusieurs personnes interrogées considéraient le langage de M. Johnson comme discriminatoire et inacceptable.

«M. Johnson a refusé d’ajouter quoi que ce soit à son regret précédemment exprimé que ses propos aient été offensés. Il a affirmé qu’il ne ferait pas de telles remarques maintenant qu’il était Premier ministre.

«Bien que cela puisse être considéré comme un exemple, l’enquête tient à souligner que l’utilisation d’un langage mesuré et approprié ne devrait pas être une exigence uniquement pour les cadres supérieurs, mais devrait être attendue dans tout le Parti conservateur. «

Le professeur Singh a déclaré qu’une enquête interne du parti sur les commentaires de M. Johnson a été considérée comme un «blanchiment» par certaines des personnes impliquées, car ses délibérations n’ont pas été rendues publiques.

«Cette affaire illustre la nécessité pour le traitement des plaintes d’être non seulement indépendant de la structure du parti, mais aussi pour une plus grande transparence sur le processus et le résultat des plaintes individuelles, en particulier celles qui pourraient être considérées comme« très médiatisées »», indique le rapport.

«La direction du Parti conservateur devrait donner le bon exemple en matière de comportements et de langage appropriés comme guide à suivre par le reste du parti.

L’enquête a révélé qu’un sentiment anti-musulman était perçu au niveau des associations locales et des individus, mais les allégations de «racisme institutionnel» n’étaient pas corroborées par des preuves de la manière dont les plaintes étaient traitées.

En réponse à la publication du rapport, l’ancien eurodéputé conservateur Sajjad Karim a déclaré Le gardien: «La manière dont cette enquête a été menée signifie que ce n’est rien d’autre qu’une tentative de blanchir des problèmes profondément enracinés hors de vue».

«Il est difficile d’identifier une quelconque base sur laquelle cela a été une tentative sérieuse de traiter des questions crédibles et sérieuses ou de tenir la promesse électorale de Boris Johnson à la direction.»

Sajid Javid, l’ancien chancelier qui a exhorté ses rivaux lors de la course à la direction des conservateurs de 2019 à s’engager dans une enquête, a déclaré: «Bien que l’enquête n’ait trouvé aucune preuve de préjugés anti-musulmans institutionnels ou systémiques, elle a trouvé des exemples pénibles d’anti-musulmans. -Le sentiment musulman au niveau des associations locales et des individus, ainsi que de graves lacunes dans le processus de plainte du parti.

«Éradiquer la discrimination, que ce soit contre les musulmans ou tout autre groupe minoritaire, est un problème où les partis politiques de notre pays ont la responsabilité de faire preuve de leadership.

«J’exhorte le Parti conservateur à adopter les recommandations de l’enquête indépendante – sans condition et dans leur intégralité».

La baronne Sayeeda Warsi, une ancienne ministre qui a fait campagne contre l’islamophobie, a déclaré que le rapport trouvait «un système inadéquat, incohérent et opaque de traitement des plaintes de racisme».

«L’urgence et l’ampleur du changement recommandé et exigé par le rapport est une reconnaissance de l’ampleur du problème et des preuves d’un système qui n’a pas réussi à protéger les victimes du racisme – cela met également en évidence la victimisation des plaignants décrits comme des ‘fauteurs de troubles’ pour s’être exprimés. , » elle a ajouté.

«Le détail de ce rapport est crucial et raconte une histoire que les manchettes ne font pas. Chaque section révèle les problèmes profonds et enracinés d’un parti au mieux incapable et au pire peu disposé à traiter la question du racisme ».

M. Johnson a déclaré à l’enquête qu’il estimait que les procédures de plainte du parti étaient «solides» et que le parti agissait «de manière décisive» en cas de manquements.

Cependant, il a reconnu que le parti pouvait faire plus pour éduquer ses membres sur le code de conduite, et il a reconnu que c’était un «échec» que les membres ne soient pas tenus de le lire.

S’il a admis que la discrimination pouvait exister dans la sélection des candidats, il a insisté sur le fait qu’elle n’existe pas dans «la grande majorité des cas».

Le rapport indique que M. Johnson s’était engagé à mettre en œuvre les recommandations de l’enquête ou à expliquer clairement au professeur Singh la justification de ne pas le faire.