Massimiliano Allegri a récemment admis qu’il voulait se débrouiller en Premier League, alors que la pression grandissait sur le patron d’Arsenal, Mikel Arteta.

Arsenal bat la 15e place du classement de la Premier League après avoir remporté seulement quatre des 12 matches dans l’élite cette saison.

La dernière fois, les Gunners ont été battus par Burnley et ce mercredi soir, ils affrontent une équipe en forme de Southampton.

Allegri, qui est au chômage depuis qu’il dirige la Juventus. a été associé au poste de manager d’Arsenal ces dernières semaines.

Et ses récents commentaires suggèrent qu’il serait désireux de remplacer Arteta dans le nord de Londres.

« J’aimerais faire l’expérience de la Premier League », a déclaré Allegri.

« En Italie, j’étais à Milan quatre ans. Cinq ans à la Juventus. Maintenant j’attends [to work again] en Italie, mais c’est difficile, ou en Angleterre.

«Le football anglais s’améliore maintenant parce qu’il y a beaucoup d’entraîneurs étrangers. L’Angleterre est maintenant plus sophistiquée et plus tactique, mais respecte également la tradition du football anglais.