Les commentaires catholiques du principal du Connecticut sous examen

HARTFORD, Conn. (AP) – Un directeur adjoint d’une école élémentaire publique du Connecticut fait l’objet d’une enquête par des responsables de l’éducation de l’État après avoir apparemment été secrètement enregistré disant qu’il préférerait ne pas embaucher de personnel politiquement conservateur, y compris des catholiques romains.

Le ministère de l’Éducation a confirmé mercredi qu’il cherchait à savoir si le directeur adjoint de la ville de Greenwich avait enfreint les règles de conduite professionnelle. S’il existe des preuves que la conduite de l’administrateur a violé les lois ou réglementations de l’État, sa certification pourrait être suspendue ou révoquée, a déclaré le porte-parole du département, Eric Scoville.

Le gouverneur démocrate Ned Lamont, qui vit à Greenwich depuis des décennies, a publié une déclaration disant que «la discrimination de quelque nature que ce soit n’a pas sa place dans le Connecticut, en particulier dans nos écoles publiques. Cela ne correspond pas à nos valeurs du Connecticut.

La vidéo a été publiée par Project Veritas, un groupe conservateur connu pour avoir utilisé des méthodes d’infiltration pour révéler un supposé parti pris libéral.

Le surintendant des écoles de Greenwich, Toni Jones, a déclaré que l’administrateur, identifié par Project Veritas comme étant Jeremy Boland, avait été mis en congé administratif et que le district prévoyait de mener sa propre enquête.

“Tard hier soir, nous avons été mis au courant d’une vidéo devenue virale avec un administrateur actuel de l’école Cos Cob. Nous avons l’intention de mener une enquête complète et jusque-là, nous ne ferons aucune déclaration publique. Nous vous demandons de respecter le processus d’enquête pendant cette période », a-t-elle écrit dans le premier des deux courriels aux familles du district scolaire.

« Cependant, nous ne soutenons aucune opinion qui promeut des pratiques d’embauche discriminatoires fondées sur la race, la religion, le sexe ou l’âge de quelque manière que ce soit, et nous voulons rappeler à toute notre communauté que nos politiques et procédures de programme sont strictement appliquées par notre conseil d’administration, ” elle a écrit.

L’administrateur est vu dans une vidéo de 12 minutes, qui semble avoir été prise secrètement, parlant avec une femme à divers endroits de la façon dont il essaie de ne pas embaucher de personnel politiquement conservateur, y compris des catholiques. Il dit : « Honnêtement, je ne veux pas », lorsqu’on lui demande s’il embaucherait un catholique. Lorsqu’on lui demande pourquoi, il dit que si quelqu’un est «élevé dans un catholicisme pur et dur, c’est comme s’il subissait un lavage de cerveau. Vous ne pouvez jamais changer leur état d’esprit.

Il explique également à quel point «les enseignants les plus progressistes» sont «savants» pour «transmettre un message démocrate» aux étudiants sans avoir à révéler leurs préférences politiques personnelles.

Un message a été envoyé au compte de messagerie personnel de Boland pour demander un commentaire.

La vidéo a suscité des inquiétudes au sein de la Conférence des affaires publiques catholiques du Connecticut. Le directeur exécutif Christopher Healy a déclaré que les commentaires sont “extrêmement troublants et doivent être traités comme une grave violation de la confiance du public et des lois de l’État”.

Greenwich First Selectman Fred Camillo, un ancien éducateur, a appelé à un examen des pratiques d’embauche du système scolaire.

“Penser que des candidats catholiques romains ont peut-être postulé à des postes d’enseignant et n’ont pas été dûment pris en considération en raison de leur religion semble appartenir à une époque révolue, pas à 2022”, a-t-il déclaré dans un message sur Facebook. “Selon ce directeur adjoint, les conservateurs, les candidats plus âgés et d’autres jugés non progressistes n’ont pas eu l’opportunité offerte aux autres.”

James O’Keefe, le fondateur de Project Veritas, est apparu mercredi soir lors d’une conférence de presse organisée par Leora Levy, résidente de Greenwich, candidate républicaine au Sénat américain, et d’autres républicains de Greenwich. Il a déclaré que des vidéos supplémentaires seront publiées.

Susan Haigh, l’Associated Press