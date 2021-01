MOSCOU (AP) – Le porte-parole du président russe Vladimir Poutine a déclaré que les déclarations de l’ambassade des États-Unis sur les manifestations nationales, au cours desquelles plus de 3500 personnes auraient été arrêtées, s’immiscent dans les affaires intérieures du pays et encouragent les Russes à enfreindre la loi.

Dmitri Peskov a fait la critique dimanche, un jour après que des manifestations ont eu lieu dans tout le pays pour exiger la libération du chef de l’opposition emprisonné Alexei Navalny, un activiste anti-corruption qui est le critique le plus connu de Poutine.

Lors des manifestations, la porte-parole de l’ambassade, Rebecca Ross, a déclaré sur Twitter que «les États-Unis soutiennent le droit de toutes les personnes de manifester pacifiquement, la liberté d’expression. Les mesures prises par les autorités russes suppriment ces droits. » L’ambassade a également tweeté une déclaration du département d’État appelant à la libération de Navalny.

Peskov a déclaré que ces déclarations «constituent indirectement une ingérence absolue dans nos affaires intérieures» et sont «un soutien direct à la violation de la loi de la Fédération de Russie, un soutien à des actions non autorisées».

Les manifestations ont attiré des milliers de personnes dans les grandes villes de Russie, dont environ 15 000 à Moscou, et des manifestations ont eu lieu dans de nombreuses autres villes. Peskov, cependant, a rejeté le taux de participation comme insignifiant.

«Aujourd’hui, beaucoup diront que de nombreuses personnes se sont manifestées pour les actions illégales. Non, peu de gens sont sortis; beaucoup de gens votent pour Poutine », a-t-il déclaré.

Navalny, âgé de 44 ans, l’ennemi le plus important et le plus persistant de Poutine, a été arrêté le 17 janvier à son retour d’Allemagne en Russie, où il se remettait d’un grave empoisonnement aux agents neurotoxiques qu’il attribue au Kremlin et que les autorités russes nient.

Les autorités ont déclaré que son séjour de cinq mois en Allemagne enfreignait les conditions d’une condamnation avec sursis qui avait été prononcée lors d’une condamnation pour fraude et blanchiment d’argent en 2014, qui, selon lui, est frauduleuse et motivée par des raisons politiques.

Il doit comparaître devant le tribunal le 2 février pour une audience sur la question de savoir si la peine avec sursis sera convertie en 3 ans et demi de prison.