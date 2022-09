Les commandos ukrainiens tuent les occupants et collaborateurs russes

KYIV, Ukraine — Pour tous ceux qui envisagent un poste administratif de haut niveau dans les territoires occupés par la Russie en Ukraine, les autorités de Kyiv ont un message : ayez peur. Très peur. Depuis que les forces russes ont envahi fin février et commencé à s’emparer des villes ukrainiennes, près de 20 responsables soutenus par le Kremlin ou leurs collaborateurs ukrainiens locaux ont été tués ou blessés dans une vague d’assassinats et de tentatives de meurtre.

Ils ont été abattus, explosés, pendus et empoisonnés – un éventail de méthodes qui reflète la détermination des commandos ukrainiens et des saboteurs opérant souvent profondément à l’intérieur du territoire contrôlé par l’ennemi. L’imprévisibilité des attaques est censée terrifier quiconque pourrait accepter de servir dans les gouvernements fantoches que la Russie a créés dans le but d’organiser des référendums fictifs et finalement d’annexer les terres occupées.

Mardi, le rouleau sanglant a continué.

Artem Bardin, le commandant militaire de Berdiansk, une ville portuaire sur la mer d’Azov que la Russie a saisie au début de la guerre, a été grièvement blessé lorsqu’une voiture a explosé près du bâtiment de l’administration de la ville, selon l’agence de presse russe Tass, qui a décrit l’incident comme un « acte terroriste ».

Les jambes de Bardin ont été arrachées et il a subi une importante perte de sang, mais il était vivant, a déclaré Vladimir Rogov, un Ukrainien qui travaille comme fonctionnaire pro-russe, à Tass. “Les médecins continuent de se battre pour sa vie”, a déclaré Rogov.

Les rapports antérieurs selon lesquels Bardin était décédé n’ont pas pu être confirmés de manière indépendante, mais il ne faisait aucun doute qu’il ne reprendrait pas ses fonctions officielles dans la ville occupée de sitôt.

À l’intérieur de l’Ukraine occupée : témoignage d’un photographe

Alors que les soldats ukrainiens avancent dans le sud et l’est du pays pour tenter de récupérer les territoires occupés, les autorités ukrainiennes affirment que les opérations obscures derrière les lignes sapent, voire contrecarrent carrément, les plans de Moscou de prendre le contrôle politique, et surtout de mettre en scène le simulacre référendums que le Kremlin espérait utiliser pour justifier l’annexion.

En plus des assassinats ciblés, les Ukrainiens ont mené des attaques contre des dépôts de munitions russes et d’autres installations et biens militaires cruciaux en Crimée occupée.

Un responsable ukrainien, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat pour discuter d’une question sensible, a déclaré qu’un des services spéciaux ukrainiens était impliqué dans l’attentat contre Bardin, bien qu’il n’ait pas pu préciser quelle agence.

« Selon ma compréhension, tout ce qui est fait pour détruire les chefs des envahisseurs et des traîtres est fait par nos services spéciaux », a déclaré le responsable. “On peut dire que trois organisations sont impliquées dans ce genre d’affaires : les forces d’opérations spéciales, le principal service de renseignement [of the military] et une unité spéciale du SBU », le principal service de sécurité intérieure de l’Ukraine.

Les responsables russes ont également accusé les services spéciaux ukrainiens de l’attentat à la voiture piégée qui a tué Daria Dugina, une commentatrice nationaliste de droite de la télévision russe et la fille de l’idéologue chrétien orthodoxe d’extrême droite Alexander Dugin, un fervent partisan de la guerre. L’Ukraine a catégoriquement nié toute implication dans son meurtre près de Moscou.

La campagne d’assassinats, bien qu’acclamée par de nombreux Ukrainiens, soulève néanmoins des questions juridiques et éthiques sur les exécutions extrajudiciaires et les crimes de guerre potentiels, en particulier lorsque les cibles sont des acteurs politiques ou des civils et non des combattants sur le champ de bataille ou d’autres militaires. Et ces questions ne peuvent pas simplement être écartées en soulignant l’illégalité de l’invasion russe.

Les Conventions de Genève, se référant aux “personnes ne prenant pas une part active aux hostilités”, interdisent expressément “les atteintes à la vie et à la personne, en particulier les meurtres de toutes sortes”, ainsi que “le prononcé de condamnations et l’exécution d’exécutions sans préalable”. jugement rendu par une juridiction régulièrement constituée ».

Mykhailo Podolyak, l’un des principaux conseillers du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a déclaré au Washington Post que les attaques dans les territoires occupés étaient la preuve d’un “puissant mouvement de protestation partisan et actif” qui montre que “Moscou est absolument incapable de contrôler” les zones et que ” personne ici n’attendait… des fleurs à la main » pour saluer les forces russes.

En conséquence, a déclaré Podolyak, “tous les scénarios concoctés au Kremlin, y compris les référendums fictifs, ne restent que sur papier”. Il a déclaré que Moscou avait du mal à recruter parmi la population locale pour les administrations pro-russes et que les responsables russes refusaient de se rendre en Ukraine en raison du risque de se retrouver sur une liste cible.

Les espions russes ont mal interprété l’Ukraine et induit le Kremlin en erreur alors que la guerre approchait

“Les risques et les conséquences sont extrêmes – et ils le comprennent très bien”, a déclaré Podolyak.

Au cours du seul mois d’août, il y a eu neuf attaques de ce type.

À Berdiansk, le chef adjoint de la police de la circulation, Aleksandr Kolesnikov, est décédé après l’explosion d’une bombe, que les autorités locales ont imputée au «régime de Kyiv».

À Kherson, Volodymyr Saldo, le chef de l’administration de l’occupation, a été hospitalisé après avoir été empoisonné, apparemment par un chef personnel. Son état n’a pas pu être appris. Et un autre responsable de l’occupation de Kherson, Vitaliy Gura, a été tué début août dans la ville de Nova Kakhovka.

Il est loin d’être clair que tous ces coups étaient l’œuvre des services spéciaux ukrainiens. Cependant, Konrad Muzyka, directeur de Rochan Consulting, une société de conseil en défense basée en Pologne, a déclaré qu’il n’avait vu “aucune preuve, même une once de preuve, ou même une rumeur” que les attaques étaient le résultat de luttes intestines dans le pro- administrations russes.

Muzyka, cependant, a déclaré qu’il ne savait pas si les services spéciaux ukrainiens agissaient seuls ou avec l’aide de partisans locaux, mais il a déclaré que les victimes n’avaient clairement pas été choisies au hasard.

“Quiconque organise les attaques, ils essaient de se concentrer sur les gros poissons”, a-t-il déclaré.

Les opérations visaient en partie à faire dérailler les référendums organisés par la Russie, a déclaré Muzyka, qui, dans certaines régions, devaient provisoirement avoir lieu ce mois-ci. La Russie a organisé un référendum similaire en Crimée en 2014 avant d’annexer le territoire en violation du droit international.

“Je pense qu’il est juste de dire que Kyiv est très préoccupé par ces référendums”, a déclaré Muzyka. Les responsables ukrainiens “feraient tout leur possible pour les empêcher de se produire”.

La fille d’un allié de Poutine a été tuée près de la capitale russe : ce qu’il faut savoir

En mai, Andrei Shevchik, le chef nommé par la Russie d’Enerhodar, la ville la plus proche de la centrale nucléaire ukrainienne géante de Zaporizhzhia, a été la cible d’un attentat à la bombe. Cette grève a été confirmée par Dmytro Orlov, le maire légitime, qui a été renversé par les envahisseurs russes et est exilé de sa ville.

Maintenant, les attaques contre les responsables pro-Kremlin ont lieu alors que les forces ukrainiennes mènent ce qui semble être une offensive majeure pour chasser les forces russes de Kherson.

Lundi, Kirill Stremousov, un haut responsable de l’administration Kherson soutenue par Moscou, a déclaré qu'”une pause a été prise” dans la tenue du référendum dans sa région en raison de la situation sécuritaire. D’autres responsables alignés sur la Russie ont tenté de revenir sur cette déclaration, mais il était loin d’être clair que les forces russes contrôleraient le territoire assez longtemps pour organiser le faux vote.

Fin août, Podolyak a tweeté une photo tirée du film “Inglourious Basterds” de Quentin Tarantino, qui raconte les exploits d’une unité américaine fictive tuant des soldats allemands derrière les lignes ennemies pendant la Seconde Guerre mondiale.

“A Kherson, on dit que les officiers russes … ont récemment évité les promenades nocturnes”, a-t-il écrit. « Dès que la ville s’endort, les partisans se réveillent. … Nous souhaitons une ‘bonne nuit’ à tous les collaborateurs. ”