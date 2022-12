Les commandes manufacturières de la Chine en baisse de 40% dans l’effondrement de la demande

Les commandes de fabrication américaines en Chine ont diminué de 40%, selon les dernières données de CNBC Supply Chain Heat Map. En raison de la baisse des commandes, Worldwide Logistics a déclaré à CNBC qu’il s’attend à ce que les usines chinoises ferment deux semaines plus tôt que d’habitude pour le Nouvel An lunaire chinois – le réveillon du Nouvel An chinois tombe le 21 janvier de l’année prochaine. Les sept jours qui suivent le jour férié sont considérés comme un jour férié.

Les transporteurs ont mis en œuvre une stratégie de gestion active de la capacité en annonçant davantage de traversées vides et en suspendant les services pour équilibrer l’offre et la demande. “La baisse incessante des taux de fret des conteneurs en provenance d’Asie, causée par un effondrement de la demande, oblige les transporteurs maritimes à annuler plus de traversées que jamais auparavant alors que l’utilisation des navires atteint de nouveaux creux”, a déclaré Joe Monaghan, PDG de Worldwide Logistics Group.

Le PDG d’OL USA, Alan Baer, ​​a déclaré à CNBC qu’il y avait quelques premiers signes d’une correction des stocks. Le volume d’affaires global et le flux de commandes en provenance d’Asie continuent d’être modérés, car les transporteurs annulent davantage de navires, et il y a peu d’élan à la hausse avant le Nouvel An chinois. Mais Baer a déclaré: “L’espace s’est déjà resserré, donc même si la demande est faible, l’espace peut être à une prime en janvier et tout au long du premier trimestre. Du côté positif, l’épuisement des stocks et la nécessité de redémarrer le cycle de commande et de livraison semblent augmenter petit à petit. .”

“Le marché du transport par conteneurs sera encore compliqué par l’incertitude économique, les préoccupations géopolitiques et la concurrence de plus en plus vive sur le marché”, a écrit HLS.

La récente augmentation des blocages de Covid en Chine continue d’avoir un impact sur les opérations de fabrication et de retarder les sorties de fret. Il existe également des obstacles locaux à l’accès pour le transport interprovincial et interurbain, principalement liés aux exigences de test des conducteurs de camion, la capacité de camionnage étant largement affectée.

Les grands ports de la côte ouest de Los Angeles et de Long Beach ont connu la plus forte baisse du commerce, selon Josh Brazil, vice-président des informations sur la chaîne d’approvisionnement chez Project44, car les expéditeurs ont également réacheminé certaines de leurs expéditions vers la côte est pour éviter le risque d’une grève syndicale majeure dans les ports de la côte ouest.

Les données vierges (annulées) sur les traversées montrent que la réduction de la capacité des navires sur la route transpacifique (de la Chine aux États-Unis) se poursuit à un rythme significatif. L’alliance 2M de Maersk et MSC a suspendu près de la moitié de ses services sur la côte ouest des États-Unis pour décembre. L’Ocean Alliance (CMA CGM, Cosco Shipping, OOCL et Evergreen) et THE Alliance (Ocean Network Express, Hapag-Lloyd, HMM et Yang Ming Line) ont réduit la capacité globale des navires de 40 à 50 % jusqu’au Nouvel An chinois.

En conséquence, l’espace pour les expéditeurs est considéré comme restreint pour le fret à destination de la route du sud-ouest du Pacifique et la fiabilité du service a diminué, les transporteurs tels que MSC et Hapag-Lloyd roulant (n’acceptant pas) le fret sur les traversées dans le but de gagner du temps. Selon les responsables de la logistique, cela crée deux semaines de retard. MSC a déclaré dans son dernier avis aux clients, “Les ETA sont indicatifs et sujets à changement sans préavis.”