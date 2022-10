Les commandes de transport maritime signalent une forte baisse de la demande des consommateurs

Pour que l’industrie du transport maritime réduise son empreinte carbone de moitié d’ici 2050, une technologie prometteuse devra devenir réalité, et les gains d’efficacité devront également augmenter. Lucy Nicholson | Reuter

Un recul important des consommateurs se manifeste dans le transport maritime, les responsables logistiques ayant déclaré à CNBC qu’ils avaient constaté une baisse de 20% des commandes de fret maritime pour les mois de septembre et octobre. La baisse de la demande touche de nombreux produits, notamment les machines, le logement, l’industrie et certains vêtements. Les PDG de la logistique expliquent à CNBC que la raison est une combinaison d’un inventaire trop important et d’un manque de clarté sur la demande des consommateurs. La tendance du transport maritime fait écho aux commentaires récents des dirigeants de l’industrie de la logistique. Le directeur exécutif de la Georgia Port Authority, Griff Lynch, a déclaré qu’il s’attend à ce que le nombre de navires en attente diminue au cours des prochaines semaines après avoir vu des appels de navires historiques. Dans l’habillement et les chaussures, les dirigeants affirment qu’il n’y a pas de tendance définitive, bien que les problèmes d’inventaire deviennent de plus en plus fréquents. Les problèmes de surstock de Nike annoncés la semaine dernière dans ses résultats ont pesé sur le titre. “Les niveaux de stocks sont élevés alors que le consumérisme évolue davantage vers le hors-prix”, a déclaré Brett Rose, PDG de United National Consumer Suppliers. “Les grandes marques sont très conscientes de la saison et des tendances en cours. Un consommateur de Bloomingdale ne veut pas des chaussures ou des sacs à main de la saison dernière. Ces articles seront attrayants pour les consommateurs de détaillants comme TJ Maxx, Marshalls, Ross Stores”, a-t-il déclaré.

Seko Logistics a déclaré à CNBC que les commandes d’articles coûteux tels que les casiers à colis intelligents, les racks de serveurs intégrés, les machines à ultrasons et les marchandises urgentes comme les présentoirs de vente au détail sont toujours fortes. DHL Ocean Freight a déclaré à CNBC qu’il ne voyait actuellement aucune indication d’une baisse de 20% des commandes. Mais sans précipitation prévue dans la préparation de la fête nationale chinoise de la Golden Week, il s’attend à ce que la demande soit stable en octobre. La menace persistante d’action syndicale parmi les travailleurs des chemins de fer et des ports dans certaines zones géographiques, la congestion des ports en Europe et les perturbations des horaires liées aux conditions météorologiques entraîneront probablement davantage de départs annulés et d’omissions de ports, compensant en partie certaines des baisses de taux en provenance d’Asie-Pacifique.

Les tarifs océaniques baissent, les navires sont annulés

Pour fixer un plancher sur les prix, les transporteurs maritimes font ce qu’on appelle des traversées annulées tactiques afin qu’ils puissent faire correspondre l’espace des navires avec les commandes, ce qui, espèrent-ils, arrêtera la baisse des prix. Dans une note aux clients, HSL Logistics a déclaré que ses réductions de navires étaient de près de 50 % et que le recul de la capacité des navires pourrait se poursuivre jusqu’en 2023 jusqu’à ce que la demande reprenne avant le Nouvel An chinois, qui est fin janvier. Il faudra du temps pour que la réduction de capacité arrête la chute des taux de fret. Selon Freightos, les prix de la côte ouest Asie-États-Unis (FBX01 Quotidien) a chuté de 8 % à 2 978 $/quarante unités équivalentes (FEU). Ce taux est inférieur de 82 % à celui de la même période l’an dernier. Prix ​​du fret pour la route Asie-Côte Est des États-Unis (FBX03 Quotidien) ont diminué de 5 % à 6 952 $/FEU, et sont inférieurs de 63 % aux taux de cette semaine l’année dernière. Les autres points de données qui signalent une diminution des commandes sont les rejets d’appels d’offres sortants.

Le pourcentage plus élevé de rejets indique une capacité plus restreinte ; plus le pourcentage est faible, plus la capacité est faible. “En ce moment, nous suivons les niveaux de 2019 et sommes en baisse de 80 % par rapport à il y a un an. En ce qui concerne les taux au comptant hors suppléments carburant, nous sommes actuellement 31 % en dessous de ce que nous étions l’année dernière”, a déclaré Kevin Hill, responsable des communautés. et recherche pour FreightWaves. La carte thermique de la chaîne d’approvisionnement de CNBC montre que la congestion des navires sur la côte Est se poursuit et que l’impact de l’ouragan Ian retardera l’élimination de la congestion des navires, selon MarineTraffic. Au cours de la période du 12 au 18 septembre, le port de Savannah a atteint le plus grand nombre moyen hebdomadaire de jours d’attente au mouillage depuis avril 2022, selon Alex Charvalias, responsable de la visibilité en transit de la chaîne d’approvisionnement chez MarineTraffic. “En raison de l’ouragan Ian, aucune escale de navire n’a été enregistrée au port de Savannah depuis le 29 septembre. Il ne fait aucun doute que cette nouvelle perturbation par Ian augmentera encore plus la congestion existante.”

