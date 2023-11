Les commandes de masques COVID sont de retour dans certaines parties de la Californie. Voici où

La plupart des comtés de la région de la baie de San Francisco rétablissent les exigences en matière de masques parmi les travailleurs des établissements de santé, ce qui coïncide avec l’arrivée de la saison annuelle des maladies respiratoires et une résurgence attendue du COVID-19 en fin d’année.

Cependant, jusqu’à présent, le comté de Los Angeles n’a pas pris la même mesure. Au lieu de cela, le département de la santé publique du comté a émis un ordre sanitaire en septembre, obligeant les travailleurs de la santé à se faire vacciner à la fois contre la grippe et contre le COVID-19 ou à porter un masque lorsqu’ils travaillent dans les zones de soins aux patients.

Les conditions du COVID-19 devraient s’aggraver considérablement pour que le comté de Los Angeles envisage de rétablir un mandat de masque plus répandu dans les établissements de soins de santé, selon le Dr Muntu Davis, responsable de la santé du comté.

Plus précisément, a déclaré Davis mardi, le comté devrait enregistrer au moins 20 nouvelles hospitalisations positives pour le coronavirus par semaine pour 100 000 habitants.

Le comté a dépassé ce seuil pour la dernière fois entre la mi-janvier et la mi-février 2022, lorsque la variante Omicron, alors émergente, s’est rapidement propagée dans le monde entier, engendrant finalement la deuxième vague la plus meurtrière de la pandémie au niveau local.

« À ce moment-là, nous [would be] voir beaucoup de maladies graves… ce serait quelque chose qui mettrait à rude épreuve notre système de santé », a déclaré Davis.

Le taux actuel est d’environ quatre nouvelles hospitalisations hebdomadaires positives au coronavirus pour 100 000 habitants.

Lorsqu’on lui a demandé mardi lors d’une réunion du conseil de surveillance pourquoi le comté de Los Angeles n’adoptait pas de politiques universelles de masquage dans les établissements de soins de santé, Davis a noté que les niveaux de COVID sont encore faibles et que les responsables de la santé et les hôpitaux veulent encourager les travailleurs de la santé à se faire vacciner à jour contre le COVID-19. cet automne.

“Nous avons pensé que la meilleure chose à faire en ce moment était de faire vacciner nos travailleurs de la santé (…) », a déclaré Davis.

L’exigence nationale selon laquelle la plupart des travailleurs de la santé – ceux travaillant dans des institutions recevant des fonds fédéraux – soient vaccinés contre le COVID-19 a été levée en août.

Au 21 octobre, selon les données disponibles les plus récentes, les niveaux de coronavirus dans les eaux usées du comté de Los Angeles ne représentaient que 11 % du pic de l’hiver dernier. Au plus fort de la hausse estivale de la transmission du COVID-19, à la mi-septembre, les concentrations virales étaient à 38 % du pic de l’hiver dernier.

Le comté de LA enregistre en moyenne environ trois décès dus au COVID-19 par jour, moins que les cinq observés après la hausse de la fin de l’été, mais toujours supérieur à l’accalmie du milieu de l’été d’environ un par jour. La plupart des décès dus au COVID-19 surviennent chez des personnes qui ne sont pas à jour dans leurs vaccinations, selon les responsables de la santé.

Le comté a mis fin à ses ordonnances de masquage pour les patients et les visiteurs dans les établissements de soins de santé en avril, ainsi que pour les employés des établissements de soins aux patients. Août. La Californie a également mis fin à son exigence universelle de masques à l’échelle de l’État pour les établissements de soins de santé en avril, mais les gouvernements locaux peuvent toujours mettre en œuvre des ordonnances plus strictes s’ils le jugent opportun.

Les deux villes du comté de Los Angeles, dotées de leurs propres services de santé publique indépendants, ont adopté des approches contrastées. Pasadena exige que les travailleurs de la santé dans les zones de soins aux patients soient à jour avec les dernier Vaccin contre la COVID-19, ainsi que le port de masques dans les établissements de soins de santé. Longue plage terminé son ordre de masquage pour les travailleurs de la santé en août.

Même en l’absence d’ordonnance, les établissements de santé peuvent décider eux-mêmes d’exiger le port du masque.

Plus au nord, la majeure partie de la région de la baie de San Francisco imposera des masques obligatoires pour au moins les travailleurs de la santé cet automne et cet hiver.

Alameda, Contra Costa, San Mateo, Sonoma et Napa les comtés ont émis des ordonnances sanitaires exigeant que les employés des zones de soins aux patients portent des masques pendant la saison virale respiratoire hivernale – définie du 1er novembre au 30 avril. Comté de Santa Cruzjuste au sud, a émis un ordre similaire.

Sainte Claire et Marin Les comtés sont allés plus loin, exigeant que les travailleurs de la santé et les patients portent des masques pendant une période désignée plus courte : du 1er novembre au 31 mars.

Sont exemptés de ces ordonnances les jeunes enfants, ceux qui souffrent d’une maladie qui les empêche de porter un masque, ceux qui sont malentendants ou qui communiquent avec une personne qui l’est, et les personnes pour qui le port d’un masque créerait un risque lié au travail.

Contrairement à la plupart des juridictions de Californie, San Francisco n’a jamais annulé son exigence de port de masque pour les travailleurs de la santé dans les établissements de soins aux patients.

Berkeleyqui se trouve dans le comté d’Alameda mais qui possède son propre service de santé publique, fait exception à la plupart des ordonnances de masquage de la Bay Area dans les établissements de soins de santé et a promulgué une ordonnance de santé similaire à celle du comté de Los Angeles.

Comté de Mendocinojuste au nord de la Bay Area, a promulgué une ordonnance de masques pour les travailleurs de la santé dans les zones de soins aux patients pendant sa saison annuelle des virus respiratoires, qui commence cette année le 24 novembre et se termine le 30 avril. La saison débutera le 1er octobre dans les années à venir.

“L’épidémiologie nous a appris que des masques bien ajustés et de haute qualité sont très efficaces pour protéger les patients contre les infections… car les infections sont prévenues à la source et pour protéger celui qui les porte”, déclare l’ordonnance sanitaire du comté de Mendocino.

Dernier état de santé du comté de LA commande est similaire à celui émis chaque année de 2013 jusqu’au début de la pandémie, qui exigeait que les travailleurs de la santé soient vaccinés contre la grippe ou portent des masques lorsqu’ils se trouvent dans les zones de soins des patients. Depuis que cette politique a été adoptée, le taux annuel de vaccination contre la grippe parmi les prestataires de soins de santé hospitaliers du comté est passé de 58 % à 86 % en 2020.

Comme pour le COVID, les niveaux de grippe sont encore relativement faibles. En règle générale, les responsables de la santé considèrent que le début de la saison grippale correspond au moment où 5 % des échantillons respiratoires testés dans les laboratoires sentinelles du comté de Los Angeles se révèlent positifs pour la grippe. Mais dans le comté de Los Angeles, chiffre est toujours inférieur à 2%, a déclaré Davis.

Une autre maladie inquiétante – le virus respiratoire syncytial, ou VRS – est déjà en hausse, avec 8 % des échantillons se révélant positifs, contre 5 % la semaine précédente.