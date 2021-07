Les commandes au bar devraient revenir à partir du 19 juillet alors que la distanciation sociale prend fin dans un énorme coup de pouce pour les pubs

BRITS serait en mesure de commander au bar dans les alcools à partir du 19 juillet alors que le gouvernement abroge les mesures de distanciation sociale.

Le Premier ministre Boris Johnson devrait abandonner le port obligatoire du masque et la règle du mètre plus cette semaine, marquant une décision prometteuse pour les pubs.

Boris Johnson s’apprête à annoncer la fin du service à table et la distanciation sociale dans les bars et restaurants Crédit : AFP

Il prévoit de déchirer le livre de règles de Covid en Angleterre à sa « date de fin » – que beaucoup ont surnommée Freedom Day – car les restrictions sont enfin sur le point de s’assouplir complètement.

Le port du masque deviendra volontaire dans tous les contextes et les parieurs pourront boire au bar car l’exigence de service à table est abandonnée, rapporte le Sunday Times.

Il verrait le dos des masques, des tables distantes et des écrans dans des lieux à travers le pays, permettant à l’industrie hôtelière de guérir car ils pourraient fonctionner à une plus grande capacité et servir plus de clients.

Les grands événements tels que les festivals recevront également le feu vert, selon le journal.

Il vient comme :

Le port obligatoire du masque sera abandonné lorsque les restrictions de Covid seront enfin assouplies le jour de la liberté

Les masques faciaux seront un « choix personnel » après le 19 juillet, a confirmé un ministre

Boris Johnson est sur le point de supprimer l’exigence de connexion par code QR pour les pubs et les restaurants afin de réduire le nombre de Britanniques contraints de s’isoler via l’application NHS

Les Britanniques à double piqûre revenant des pays de la liste orange « n’auront pas à se mettre en quarantaine après le 19 juillet »

Les bulles scolaires devraient être supprimées après qu’un conseiller principal du gouvernement en matière de vaccins a déclaré qu’elles risquaient de paralyser la société et de mettre en place un verrouillage par la porte arrière

Les Britanniques pourront déguster une pinte au bar si les mesures sont supprimées le 19 juillet Crédit : Getty

Les entreprises ont été exaspérées par la fermeture constante des sites à la suite de cas positifs enregistrés par l’application NHS Test and Trace – qui « jetait le large » sur qui elle ping.

La directrice générale de la British Beer and Pub Association, Emma McClarkin, a déclaré que les pubs « fermaient ou réduisaient considérablement leurs heures d’ouverture en raison des pénuries de personnel causées par les pings d’applications », malgré le test négatif du personnel pour le coronavirus à l’aide de tests à résultats rapides.

Mais selon la publication, la nécessité de scanner les codes QR lors de l’entrée dans les établissements sera supprimée après le 19 juillet, permettant aux bars et aux restaurants de continuer à fonctionner au lieu d’être fermés après avoir été signalés pour auto-isolement par Test and Trace.

L’utilisation des passeports vaccinaux sera également évaluée cette semaine à mesure que les résultats des examens du groupe de travail arriveront, a déclaré le Sunday Express.

Une source de Downing Street a déclaré au journal que bien que la modélisation suggérant que le déverrouillage entraînerait un pic de cas, le déploiement pionnier du vaccin au Royaume-Uni permet au gouvernement d’être « confiant qu’il n’y aura aucun risque de pression supplémentaire sur le NHS ».

Les codes QR et les exigences de test et de traçabilité seraient également supprimés dans quelques semaines Crédit : AFP

Cela donnerait à l’industrie hôtelière la chance de se remettre de l’année mouvementée Crédit : Corbis – Getty

Ils espèrent se débarrasser de l’auto-isolement pour les contacts étroits avec un cas positif, voyant la fin du système chaotique de la bulle scolaire, à condition de subir des tests répétés qui ont un résultat négatif.

Les Britanniques à double piqûre devraient également pouvoir revenir des pays de la liste orange sans avoir à se mettre en quarantaine à partir du 19 juillet.

Cela survient alors que Sajid Javid a promis de lever les restrictions restantes sur les coronavirus le 19 juillet alors qu’il envisage de faire de la Grande-Bretagne le « pays le plus ouvert d’Europe ».

Il a écrit dans le Mail on Sunday : « Les arguments économiques en faveur de l’ouverture sont bien connus, mais pour moi, les arguments sanitaires sont tout aussi convaincants.

La pandémie a frappé certains groupes de manière disproportionnée. Les règles que nous avons dû mettre en place ont provoqué une augmentation choquante de la violence domestique et un impact terrible sur la santé mentale de tant de personnes. »

Une porte-parole de Downing Street a déclaré aux journalistes : « Aucune décision n’a été prise, mais plus de détails seront bientôt communiqués ».

Bien que les Britanniques bourdonneront pour retrouver un avant-goût de la normalité, la nouvelle devrait énerver certains médecins seniors qui ont demandé le maintien de certaines restrictions en raison d’une augmentation « alarmante » des cas de Covid.

Samedi à 9 heures du matin, il y avait 24 885 autres cas de Covid confirmés en laboratoire, a confirmé le gouvernement, tandis que 18 autres étaient décédés dans les 28 jours suivant le test positif.